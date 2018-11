später lesen Polizei Zeugen gesucht: Autos in Uersfeld zerkratzt Teilen

(red) Ein VW Golf und ein VW Vento waren zwischen dem 10. November, 10 Uhr, und dem 11. November, 9.30 Uhr, in der Winkelstraße in Uersfeld abgestellt. Am Sonntag bemerkten Zeugen, dass die Autos von Unbekannten beschädigt wurden, es wurden Kratzer im Lack festgestellt.