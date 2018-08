Ziel ist die Air Base Spangdahlem

(red) Der Eifelverein Mürlenbach unternimmt am Mittwoch, 5. September, eine Kultur-Tour zur Air Base Spangdahlem. Während der etwa dreistündigen Tour im Kleinbus wird die Gruppe von Angestellten des Büros für Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

Diese übernehmen auch die Führung über die Air Base. Start ist um 13 Uhr auf der Kyllwiese in Mürlenbach, mit eigenen Autos in Fahrgemeinschaften. Die Kosten mit Führung betragen pro Person acht Euro. Wichtig: an einen gültigen Personalausweis denken! Nichtmitglieder und Gäste sind willkommen. Momentan sind noch vier Plätze frei.

Anmeldungen bis 20. August bei Paula Krämer-Michels Informationen unter Telefon 06571 923239, E-Mail kraemerpaula@gmx.de.