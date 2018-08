Sich geborgen fühlen und mobil bleiben

Zum Gesundland Vulkaneifel gehört der Gesundheitstag. Bei der zwölfte Auflage am 2. September geht es nicht nur um körperliche Fitness.

Was haben die Polizei, ein Alarmanlagenspezialist oder der Verkauf von Scootern mit lebenslanger Gesundheit zu tun? Viel, findet Werner Klöckner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Daun: „Es geht darum, auch im Alter selbstständig bleiben zu können. Mobilität und Sicherheit sind dafür Voraussetzungen.“ So ist es das Ziel der von ihm forcierten „sorgenden Kommune“, dass 2030 nicht mehr Pflegeplätze benötigt werden als im Jahr 2014. „Um das zu erreichen, gibt es bei uns eine hohe Kompetenz im medizinischen und gesundheitlichen Bereich.“ Und die präsentiere sich im Forum Daun auf dem zwölften Gesundheitstag am Sonntag, 2. September, von 11 bis 17 Uhr mit Fachvorträgen, Ausstellungsständen und Aktionen.

So ist neben der Polizei auch die Firma ABS Weiler aus Üdersdorf vertreten, die Einbruch- und Brandschutzanlagen liefert und montiert. „Wer im Alter allein in einem großen Haus lebt, braucht das Gefühl von Sicherheit, um gut schlafen zu können und beruhigt zu sein“, schlägt Seniorchef Gerd Weiler den Bogen von der Technik zur seelischen und körperlichen Gesundheit der Hausbewohner.

Auch das Thema Mobilität, welches auf den ersten Blick mehr mit Verkehrsmitteln zu tun hat als mit individueller Gesundheit, gehört zum Repertoire des Gesundheitstages. Denn manchmal ist es ein gutes Zeichen, wenn man gar nicht mobil sein muss. „Mit unseren modernen Dialysetherapien ersparen wir es den Patienten, weite Wege in Kauf zu nehmen, das ist echte Lebensqualität auf dem Land“, beschreibt Internist Achim Bous vom Medizinischen Versorgungszentrum Nephrocare in Daun das Leistungsspektrum, das sein Team auf dem Gesundheitstag vorstellt.

Wer jedoch Inspirationen sucht, wie man auch im Alter noch beweglich ist und bleibt, wird ebenso fündig. Es geht mit technischer Hilfe von Scootern oder Rollatoren, die live getestet werden dürfen. Oder auf eigenen Füßen, wie Inge Umbach von der Laufschule „Schritt für Schritt“ verspricht: „Ich mache mit den Besuchern sanfte Einstiegsübungen ins Laufen, so dass Fehlhaltungen oder übermäßige Belastungen vermieden werden und die Freude an der Bewegung motiviert “, beschreibt sie ihre Mitmachaktion.

Überhaupt müssen sich die Gesundheitstags-Besucher nicht nur passiv von Informationen berieseln lassen. Vom Tanzbeinschwingen über den Venencheck bis zum E-Bike-Fahren gibt es viel zu tun.

Rund 20 Aussteller zeigen, was sie in Sachen Gesundheit, Sicherheit und Mobilität zu bieten haben. Alles ist für die Besucher kostenlos, was durch den Gewerbe- und Verkehrsverein möglich ist. Der sponsert die Referenten des Tages mit jeweils einem Dauner Taler.

„Wenn wir den Gesundheitstag nicht hätten, müssten wir ihn erfinden“, meinte Stadtbürgermeister Martin Robrecht anlässlich der Vorstellung des Veranstaltungsprogramms. „Er passt dazu, dass Daun längst eine Boomtown in Sachen Gesundheit geworden ist.“

„Eigentlich dürfte das Thema gar nicht ‚Gesund, mobil und sicher im Alter‘ heißen. Das sind Themen, die gehen alle etwas an, schließlich werden auch die Jungen älter“, sagte der Stadtbürgermeister. So rechnen die Veranstalter mit Besuchern aus allen Altersstufen. Wie viele es jedes Jahr sind, ist allerdings nicht klar, da kein Eintritt erhoben wird.