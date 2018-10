später lesen Polizei Wieder Einbrecher in der Region unterwegs FOTO: TV / Fritz-Peter Linden FOTO: TV / Fritz-Peter Linden Teilen

Twittern

Teilen



(red/iro) Bei zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Daun und Kirchweiler haben die Diebe nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts erbeutet. In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dauner Waldschulweg ein.