Kelberger weihen neue Wandrewege ein

(red) Z wei neue Rundwanderwege sind in Kelberg mit fast 90 Wanderern eröffnet worden. Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas sprach über die Bedeutung der Wege für Kelberg und bedankte sich bei allen, die an der Umsetzung beteiligt waren. Dank ging an das Weihnachtsteam der Gerbergasse und das Kelberger Kirmesteam. Harald Emmerichs (erster Vorsitzender des Eifelvereins Kelberg) beschrieb Strecken und Sehenswürdigkeiten, ehe die Wanderer losgingen. Das Foto zeigt die neue Waldschaukel. ⇥Foto: TI Kelberg/Andrea Meyfarth