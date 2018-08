später lesen MUSIK Zwei Vereine, ein Dirigent Teilen

(red) Der Musikverein (MV) Darscheid und der MV Hupperath laden für Sonntag, 9. September, 17 Uhr, zum gemeinsamen Kirmeskonzert in die Lehwaldhalle in Darscheid ein. Bereits seit drei Jahren stehen beide Vereine unter der Leitung von Reini Klee, daher bot sich ein gemeinsames Konzert geradezu an.