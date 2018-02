Zwei Verletzte sowie Totalschaden an zwei Autos lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der L 67 zwischen Dockweiler und Nerdlen.

(mh) Eine 23-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der L 67 unterwegs. An der Anschlussstelle Gerolstein wollte sie nach links auf die A 1 auffahren. Beim Abbiegen übersah sie laut Polizei einen entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, das entgegenkommenden Auto wurde in die Böschung geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt in Krankenhaus gebracht, an den Autos entstand Totalschaden.