Meinung : Die Knall-Wut muss gebändigt werden­!

Foto: dpa/Andreas Arnold

Es ist der Wahnsinn, der in manchen Städten, etwa auf den Straßen von Berlin, in der Silvesternacht abgegangen ist. Jeder gegen jeden. Und das gut präpariert mit Feuerwerkskörpern und Böllern. Dazu hat Hagen Strauß folgende Meinung:

Wer glaubt, sich die eigene Hand wegsprengen zu müssen, gut, der hat ein persönliches Problem und kann nur auf die Künste des Chirurgen im hiesigen Krankenhaus hoffen. Wer aber andere mit Krachern bewirft, an Silvester einfach mal seine aggressive Grundhaltung in Kombination mit viel Alkohol auslebt oder was auch immer, wer gerade vor Rettungskräften kein Halt macht, dessen Motivationslage muss nicht ausgiebig ergründet oder erklärt werden. Dafür kann es absolut kein Verständnis geben. Da hilft nur eine harte Bestrafung. Bis hin zum Knast. Rechtlich ist das bereits möglich. Und wie so oft gilt auch hier: Man muss einfach konsequenter vorgehen gegen die Täter.

Viele städtische Zonen sind gerade in der Silvesternacht Großkampfzonen, das ist nichts Neues. In diesem Jahr mag hinzugekommen sein, dass nach der Corona-Lethargie die Knallerei endlich wieder ohne Reglementierung möglich gewesen ist; entsprechend leer waren in vielen Geschäften die Regale. Wenn aus Teilen der Politik und der Polizei nun aber nach einem grundsätzlichen Böllerverbot als Konsequenz aus den Angriffen gerufen wird, dann ist man nicht nur spät dran; die Debatte gibt es inzwischen eigentlich jedes Jahr. Sondern man verkennt auch, dass vor allem dort um sich geballert wird, wo häufig genug schon rechtsfreie Räume entstanden sind, in die sich - wenn überhaupt - nur gut ausgerüstete Polizisten noch hinein wagen.

Das Problem liegt also tiefer, ist eindeutig grundsätzlicher. Zieht sich der Staat zurück, ist er nicht mehr oder nur noch wenig präsent, übernehmen die Chaoten mal hier und mal da das Regiment. Das ist auch am 1. Mai häufig so. Und an Tagen der erlaubten Selbstbewaffnung mit Raketen erst recht. Insofern hilft also ein Böllerverbot für alle alleine nicht. Aber die Durchsetzung von mehr Recht und Ordnung auch an Tagen, die nicht Silvester heißen, dürfte schon wirken.

Hinzu kommt, und dafür sprechen wiederum auch die leer gefegten Knaller-Regale, dass ein komplettes Verbot wohl gesellschaftlich kaum zu vermitteln ist. Selbst die Bitte, aufs Feuerwerk zu verzichten, um Haustiere zu schützen, zieht bei vielen nicht. Insofern gilt es, das umzusetzen, was bereits möglich ist – etwa die Einrichtung von besonderen Zonen, in denen Feuerwerk kontrolliert abgebrannt werden darf. Und zugleich die Einrichtung von mehr Bereichen, in denen es verboten ist. Das wäre ein Mittelweg, der die Knall-Wut vieler bändigen könnte. Wenn es dann auch noch gelingen sollte, dem Vertrieb von illegalem Feuerwerk stärker Herr zu werden als bisher, wäre ebenfalls viel gewonnen.