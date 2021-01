Gastronomie : „Dehoga-Kritiker chancenlos“

Trier Verband sieht sich als Gewinner des Rechtsstreits mit Gastronomen.

Nach der Beendigung des Rechtsstreits zwischen mehreren Gastronomen aus der Region Trier und dem rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sehen sich die Verbandsvertreter in ihrer Argumentation auf der ganzen Linie bestätigt. Die Kläger hätten die Berufung zurückgezogen, nachdem der Vorsitzende Richter darüber informiert habe, dass die Berufung chancenlos sei, sagte Dehoga-Landesgeschäftsführerin Anna Roeren-Bergs unserer Zeitung.

Die eigentlich für Donnerstag vergangener Woche anberaumte Berufungsverhandlung am Koblenzer Oberlandesgericht war am späten Mittwochnachmittag überraschend abgesagt worden (der TV berichtete). Der Grund: Die Kläger hatten die Berufung zurückgenommen. Durch die im letzten Sommer neu beschlossene Dehoga-Satzung und die anschließende Neuwahl des Präsidiums habe sich „die Angelegenheit für uns erledigt“, begründete Klägersprecher Matthias Ganter gegenüber unserer Zeitung den überraschenden Schritt. Zudem, so Ganter, sei das Verfahren langwierig gewesen und habe Kraft gekostet.