Gesundheit : Personalmangel: In der Region gibt es weniger Intensivbetten

Trier In vielen Kliniken fehlt Personal. Daher muss dort der Betrieb auf den Intensivstationen zurückgefahren werden. Das könnte Auswirkungen für das neue Corona-Warnsystem haben.

In der Region Trier können derzeit weniger Intensivbetten belegt werden, als noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Laut dem Intensivregister stehen in der gesamten Region 136 Intensivbetten zur Verfügung. Davon allein 66 in Trier. Zu Beginn der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres gaben die beiden Trierer Großkliniken Mutterhaus und Brüderkrankenhaus die Gesamtzahl ihrer Intensivbetten mit rund 100 an. Der kaufmännische Direktor des Brüderkrankenhauses sagte in dieser Woche unserer Redaktion, dass man die Gesamtzahl der Intensivbetten „personalbedingt“ auf 39 reduziert habe. „Die medizinisch dringliche Versorgung in unserem Hause ist gewährleistet. Notfälle aller Art werden selbstverständlich wie bisher 24 Stunden, sieben Tage die Woche behandelt“, sagte Eich. Planbare Operationen und die übrige „planbare Patientenversorgung“ würden jeweils „an die Entwicklung der Situation angepasst“. Aus dem Mutterhaus hieß es, die Kapazitäten für intensivpflichtige Patienten seien ausreichend. „Wir haben hier keine Engpässe, weder beim Personal noch bei der Bettenzahl“, sagte eine Sprecherin ohne eine konkrete Zahl der Intensivbetten zu nennen. Der Verwaltungsdirektor des Saarburger Krankenhauses, Matthias Gehlen, teilte auf Anfrage mit, dass man dort zwar nicht dauerhaft die Gesamtzahl der zehn zur Verfügung stehenden Intensivbetten habe reduzieren müssen, aber „selbstverständlich gibt es auch bei uns kurzfristige Personalausfälle, die tage- oder stundenweise auch zu Engpässen führen können“. Auch aus den Krankenhäusern in Bitburg, Hermeskeil und Gerolstein heißt es, dass es aufgrund des Fachkräftemangels „situativ zu einer Reduktion der Betten“ kommen könnte.

Ein Problem, das aus Sicht des Präsidenten der Landesärztekammer, Günther Matheis, fast alle Kliniken in der Region betrifft. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, sagte er unserer Redaktion. Schuld sei die „außerordentliche Belastung aller Gesundheitsberufe im Rahmen der dritten Corona-Welle“. Er warnt daher vor einer erneuten Überlastung durch Covid-Patienten in den Kliniken. Die Auslastung der Intensivstationen rückt mit dem neuen Corona-Warnsystem des Landes stärker in den Blickpunkt. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-Patienten entscheidet künftig mit darüber, wie viele Ungeimpfte etwa bei Treffen, Veranstaltungen oder in der Gastronomie erlaubt sind. In Rheinland-Pfalz lag der Anteil am Donnerstag bei 7,7 Prozent und damit bereits in der zweiten Warnstufe. In der Region wurden lediglich in Trier Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Im Intensivregister wurde deren Zahl für die Stadt mit fünf angegeben, was einem Anteil von 7,58 Prozent entsprach.