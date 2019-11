Kostenpflichtiger Inhalt: Steuern : Streit riskiert Streit mit Luxemburg

Trier/Bitburg Der Bitburg-Prümer Landrat und sein Trier-Saarburger Kollege bestehen trotz klarer Absage aus dem Großherzogtum weiter auf Ausgleichszahlungen für entgangene Steuereinnahmen durch Pendler.

Joachim Streit lässt nicht locker. Dass der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel der Forderung von ihm, seinem Trier-Saarburger Landratskollegen Günther Schartz (CDU) und dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) nach Ausgleichszahlungen für verlorene Steuereinnahmen durch hier lebende Grenzgänger eine Absage erteilt hat (der TV berichtete), akzeptiert Streit nicht. Im Gegenteil. Er legt noch mal nach und riskiert damit, die Beziehungen zu dem Nachbarland aufs Spiel zu setzen. Die Forderung der deutschen Grenzgemeinden gemeinsam mit der lothringischen Hauptstadt Metz genauso wie Belgien einen Anteil der luxemburgischen Einkommenssteueranteile von 30 Millionen Euro zu erhalten, sei gerechtfertigt, sagt Streit. Luxemburg nutze „das Können der deutschen Arbeitskräfte, ohne selbst in deren Ausbildung investiert zu haben“. Gleichzeitig wälze man die Kosten von Kita und Schulen auf die Grenzgemeinden ab. „Mittlerweile ziehen luxemburgische Staatsangehörige nach Deutschland, verdrängen Einheimische vom Wohnungsmarkt und die Einkommenssteueranteile bleiben in Luxemburg“, sagt Streit. Die Luxemburger stellten mittlerweile die größte Ausländergruppe im Eifelkreis. Zwar machten sie an der Gesamtbevölkerung nur ein Prozent aus, aber in der Jugendhilfe verursachten sie 16 Prozent der Kosten. „Daran erkennt man, dass prozentual immer mehr Familien mit Problemfällen nach Deutschland ziehen, um unser gut ausgebautes System der Jugendhilfe zu nutzen.“

Unterstützung erfährt Streit von seinem Trier-Saarburger Kollegen Schartz. Auch der CDU-Politiker besteht trotz der Kritik des luxemburgischen Premiers an der Forderung aus der deutschen Grenzregion weiterhin auf den Ausgleichszahlungen. Diese begründet er unter anderem damit, dass die Kita im Kreis Trier-Saarburg im Landesvergleich viel längere Betreuungszeiten anbieten müssten, nicht zuletzt wegen vieler Luxemburg-Pendler, die ihre Kinder länger in den Kita lassen müssten. Diese Mehrkosten würden aber nicht erstattet, sagt Schartz. Er kritisiert vor allem die rheinland-pfälzische Landesregierung. Das Finanzministerium hat als Reaktion auf die Antwort aus dem Kanzleramt auf die Forderung aus der Region Trier einen Brief an das Bundesfinanzministerium geschrieben. Darin bittet Rheinland-Pfalz den Bund um Unterstützung für die Grenzgemeinden. Allerdings hatte bereits der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in einer Antwort auf eine Anfrage des Konzer CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Henter darauf hingewiesen, dass es keine „absolut unbefriedigende finanzielle Situation“ der betroffenen Kommunen entlang der luxemburgischen Grenze gebe. Allerdings sagte Lewentz zu, dass das Land die Bitte der Kommunen, Luxemburg zu einer Zahlung einer Kompensation zu bewegen, unterstütze. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte nun nach dem Treffen der rheinland-pfälzischen mit der luxemburgischen Regierung am Dienstag, das Anliegen der Kommunen sei angekommen. Ihre Aufgabe sei es jedoch, dafür zu sorgen, „dass wir in der Grenzregion gut zusammenarbeiten“.

Auch Triers Oberbürgermeister Leibe verweist darauf, dass trotz unterschiedlicher Auffassungen zu den Ausgleichszahlungen, das Thema nicht geeignet sei, „die gute Nachbarschaft und Freundschaft mit Luxemburg zu gefährden“.

