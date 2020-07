Verkehr : „Mehr Fragen als Antworten“

Trier Was gilt denn nun bei Verkehrssünden? Der alte (zum Teil mildere) Bußgeldkatalog oder doch der neue, der aber vom Land für unwirksam erklärt wurde? Fest steht: Vieles ist unklar. Polizei und Juristen fordern eindeutige Regeln.

Der rheinland-pfälzische Innnenminister Roger Lewentz (SPD) ist mächtig sauer auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker habe „uns einen Bärendienst“ erwiesen, schimpfte Lewentz kürzlich. Er spielt damit auf das Chaos um die neue Straßenverkehrsordnung an. Wegen eines Formfehlers sind die darin festgelegten härteren Strafen für Temposünder (Führerscheinentzug schon bei Tempoüberschreitung von 21 Kilometern pro Stunde innerorts und 26 km/h außerhalb von Ortschaften) außer Kraft gesetzt. Rheinland-Pfalz hat, wie viele andere Bundesländer auch, zunächst mal den neuen, seit Ende April geltenden Bußgeldkatalog für unwirksam erklärt. „Die Polizeibeamtinnen und -beamten müssen sich im Einsatz auf eine gültige rechtliche Regelung berufen können“, begründete Lewentz zähneknirschend die Rückkehr zum alten Bußgeldkatalog. Eigentlich ist er für härtere Strafen vor allem für Raser. Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sei in fast jedem fünften Fall eine zu hohe Geschwindigkeit ausschlaggebend. Daher seien auch weiter intensive Kontrollen nötig. „Natürlich entfalten die Maßnahmen ihre Wirkung nur dann, wenn ausgesprochene Fahrverbote gegen Raser auf Basis des Bußgeldkataloges des Bundesverkehrsministers auch rechtsgültig sind“, sagt Lewentz. Von den rund 5300 Bußgeldbescheiden mit Fahrverbot, die seit Ende April erlassen worden seien, seien bereits 2200 rechtskräftig geworden. Noch ist unklar, ob diese Verkehrssünder ihren Führerschein nun wieder zurückbekommen. Das Saarland hatte gestern angekündigt, so zu verfahren.

Das Chaos um die neue Bußgeldverordnung werfe mehr Fragen als Antworten auf, sagt auch der Trierer Rechtsanwalt Steffen Schmidt. Er geht davon aus, dass nur für Raser die vor Ende April geltenden Strafen gelten, diese also nicht mehr so schnell ihren Führerschein verlieren. Für alle anderen Verkehrssünder wie etwa Falschparker gelten seiner Ansicht nach noch die neuen, zum Teil ebenfalls verschärften Bußgelder. Es sei umstritten, ob der alte Bußgeldkatalog nur für Raser gelte oder für alle Verkehrssünder, sagt der auf die Verteidigung von Temposündern spezialisierte Anwalt Alexander Gratz aus Bous im Saarland. Man könne durchaus der Auffassung sein, dass man einen Bußgeldkatalog nicht so einfach in einen wirksamen und einen unwirksamen Teil untergliedern kann, sagt Gratz.