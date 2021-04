Katholische Kirche : Herzliche Querschüsse aus Rom zum Geburtstag

Trier Der ehemalige Trierer Generalvikar Georg Bätzing kann Reformen und Zusammenführen. Das hat er in Limburg gezeigt. Aber die Aufgaben an der Spitze der Bischofskonferenz sind ungleich schwieriger, die Erwartungen größer.

Wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am heutigen Dienstag seinen 60. Geburtstag feiert, wird es für Georg Bätzing einen kleinen Bahnhof geben. Zum einen, weil die Corona-Pandemie größere Menschenansammlungen verbietet; zum anderen, weil es der ehemalige Trierer Generalvikar nicht mag, wenn allzu viel Federlesens um seine Person gemacht wird. Es war – neben seiner anerkannten theologischen Kompetenz – vor allem diese Eigenschaft, die den am 13. April 1961 im Kreis Altenkirchen geborenen Georg Bätzing vor fünf Jahren an die Spitze des Bistums Limburg beförderte.

Bätzing trat seinerzeit die Nachfolge des Limburger Skandalbischof Franz-Peter Tebartz-van Elst an, der letztlich über den Prunk und Protz seiner millionenschweren Bischofsresidenz auf dem Limburger Domberg gestolpert war. Für das erste Statement nach seiner Ernennung wählte Bätzing damals einen der schmucklosesten Plätze des Trierer Generalvikariats. Ein deutliches Signal des scheidenden Generalvikars, dass ihm der Glaube und die Menschen wichtiger sind als ein überdimensioniertes Bad oder maßgefertigte Möbel.

Georg Bätzing enttäuschte nicht. Seit er die Nachfolge in Limburg antrat, ist die Diözese aus den Negativschlagzeilen raus, was in erster Linie Bätzings ruhiger und uneitler Art zu verdanken ist. Aufbrausend kann man sich Georg Bätzing, der seine Worte sorgsam und druckreif formuliert, kaum vorstellen. Mit freundlich-einnehmendem Auftreten geht er auf die Leute zu. Abgehobener „Kirchensprech“ liegt ihm fern, obgleich er promovierter Theologe ist.

Bätzing ist bodenständig, fröhlich, geht auf Menschen zu, kann sie für eine Sache begeistern, ist offen. „Er kann einfach mit de Leut‘“, sagt in Anlehnung an einen alten Kohl-Spruch jemand aus dem Bistum, der Bätzing seit vielen Jahren kennt. Der Cousin der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte seinen Lebensmittelpunkt drei Jahrzehnte in Trier. Hier wurde er 1987 zum Priester geweiht, war erst Vize-Chef, dann Regens des Priesterseminars. Nach seiner Promotion war Bätzing Leiter der Heilig-Rock-Wallfahrt, ehe ihn Bischof Stephan Ackermann zu seinem Generalvikar machte.

Das Motto der zurückliegenden Heilig-Rock-Wallfahrt – „Und führe zusammen, was getrennt ist“ – war für Georg Bätzing auch die Arbeitsbeschreibung nach seinem Amtsantritt in Limburg. Als seinen bischöflichen Wahlspruch wählte er „Congrega in unum“. Das heißt: Führe zusammen.

Das hat Georg Bätzing in Limburg geschafft und war wohl mit ein Grund, warum er im März vergangenen Jahres als Nachfolger des ehemaligen Trierer Bischofs Reinhard Kardinal Marx zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt wurde. Kein einfacher Job. Doch vor schwierigen Aufgaben hat sich Georg Bätzing in der Vergangenheit nie gedrückt, „sondern immer die Aufgaben erfüllt, die mir gegeben wurden“, wie er selbst einmal einräumte. Bätzings letzter Trierer Herkulesjob war die von Rom am Ende ausgebremste Bistumssynode.

Der gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken begonnene Synodale Weg für Reformen in der katholischen Kirche ist sozusagen die Fortsetzung des Reformprozesses auf einer anderen Ebene. Die Erwartungen der auch wegen des seit zehn Jahren andauernden Missbrauchsskandals zunehmend amtskirchenkritischen Gläubigen sind hoch, die Meinungen unter den deutschen Bischöfen gespalten. Für Bätzing, der den Prozess moderieren muss, keine einfache Aufgabe. Doch der Limburger Bischof hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er nicht nur lächeln, sondern auch kämpfen kann.

Diese Qualitäten dürften in den nächsten Jahren gerade in der Auseinandersetzung mit den konservativen Klerikern mehr gefragt sein als bisher. Pünktlich zum Geburtstag des Vorsitzenden der Bischofskonferenz hagelte es einmal mehr Querschüsse aus Rom. Die kamen vom emeritierten Papst Bendikt XVI., der über seinen Privatsekretär Georg Gänswein verlautbaren ließ, dass er besorgt sei über den Zustand der Kirche in Deutschland. Es sei „überdeutlich, dass die Situation heute von Spannungen und Verwirrungen geprägt“ sei und es im deutschen Episkopat an einer einheitliche Linie fehle. Eine klare verbale Spitze gegen den primus inter pares unter den deutschen Bischöfen.

Mit Maske: Bischofskonferenz-Vorsitzender Georg Bätzing (rechts) im Gespräch mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann. Foto: dpa/Arne Dedert