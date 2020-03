Gesundheit : Alle testen – das geht nicht

Ein Arzt bedient eine Beatmungsmaschine auf einer Intensivstation. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Bitburg Bei dem 79-Jährigen, der wegen Lungenentzündung im Bitburger Krankenhaus war, wurde erst während der Behandlung eine Corona-Infektion festgestellt. Nicht alle Klinik-Patienten werden getestet.

Am vergangenen Samstag habe es angefangen. Ihr Großvater habe hohes Fieber gehabt, sei gestürzt, erzählt die Enkelin des 79-Jährigen. Mit einem Krankenwagen sei er daraufhin ins Bitburger Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Untersuchung, bei der keine ernsthaften Verletzungen festgestellt worden seien, sei er wieder nach Hause entlassen worden. Doch übers Wochenende habe sich sich Zustand weiter verschlechtert. „Montags lag er wie ein Sterbender da“, sagt die Enkelin. Seine Hausärztin habe eine rechtsseitige Lungenentzündung bei ihm diagnostiziert. Eine Coronainfektion des 79-Jährigen habe sie ausgeschlossen, daher habe die Ärztin auch keine Schutzkleidung getragen. Die Enkelin hat ihren Opa ins Krankenhaus einweisen lassen. Dort sei er dann auf eine normale Station im Zimmer mit einem anderem Patienten gekommen, sagt sie, die die Betreuerin des an Demenz erkrankten Mannes ist. Man habe die Pfleger mehrmals gefragt, ob der 79-Jährige nicht doch an Corona erkrankt sein könnte. Das sei aber immer verneint worden, es gebe keinen Hinweis auf eine Infektion, sagt die Frau, die im Eifelkreis Bitburg-Prüm lebt. Pfleger und Ärzte hätten daher auch keine Schutzkleidung getragen. Ihr Großvater habe Antibiotika bekommen, und sein Zustand habe sich verbessert. Erst nachdem das Krankenhaus erfahren habe, dass in der Wohngemeinschaft, in der der 79-Jährige lebt, ein Mitarbeiter positiv getestet worden sei auf Corona, sei auch ihr Opa getestet worden. Und offenbar fiel auch bei ihm das Ergebnis positiv aus. Denn am Samstag wurde er in das Gerolsteiner Krankenhaus verlegt. Dieses wurde zu einer Corona-Klinik umfunktioniert. Träger beider Häuser ist die Marienhaus GmbH. Die Enkelin beschwert sich, dass weder sie noch ihre Mutter offiziell über die Infektion noch über die Verlegung ihres Großvaters informiert worden sei. Anfang der Woche sei sie dann vom zuständigen Gesundheitsamt angerufen worden, mit dem Hinweis, dass sie sich als Kontaktperson testen lassen müsse.

Auf das Ergebnis warte sie derzeit noch, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zur Zeit befinde sie sich mit ihren drei Kindern und ihrem Lebenspartner in freiwilliger häuslicher Quarantäne. Sie kann nicht verstehen, warum ihr Großvater trotz Symptomen nicht von Anfang an auf Corona untersucht worden sei.

„Grundsätzlich alle Patienten mit einem Abstrich auf das Corona-Virus zu testen, übersteigt die Möglichkeiten unseres Gesundheitssystems“, sagt dazu Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus-Gruppe. Zu dem Fall an sich äußert er sich nicht, verweist auf den Datenschutz.

Es könne durchaus passieren, dass Patienten aufgenommen würden, die den Virus in sich trügen, aber keine Symptome entwickelt hätten. Deshalb befrage man Patienten grundsätzlich, ob sie in den vergangenen 14 Tagen irgendwelche Krankheitssymptome hatten oder haben; ob sie Kontakt mit einem Corona-Patienten oder einem Verdachtsfall hatten; und ob sie sich in einem als Risikogebiet definierten Land aufgehalten haben.

So verfahren auch andere Kliniken, wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergeben hat. „Generell alle Patienten zu testen, wie wir es gerne tun würden, ist rein mit Blick auf die Ressourcen nicht zu realisieren“, sagt auch Gunnar Kessler, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. Aktuell dauere es bis zu drei Tage, bis das Ergebnis eines Corona-Tests vorliege. Bei begründeten Verdachtsfällen wende man im Verbundkrankenhaus einen sogenannten Multiplex-PCR-Test an. Damit könnten verschiedene Viren in Atemwegs-Sekreten nachgewiesen werden. Dieses Testergebnis liege in der Regel bereits nach 90 Minuten vor. Alle Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestehe, würden so behandelt, als seien sie tatsächlich erkrankt und würden daher vorsorglich isoliert.

Auch aus dem Saarburger Krankenhaus heißt es, dass Patienten nur dann auf Corona getestet würden, wenn es Anzeichen von grippalen Infekten gebe, dieser Kontakt mit einem Infizierten gehabt hätte oder in einem Risikogebiet gewesen sei.