Luftverkehr : Noch keine Kehrtwende in Sicht

Noch keine Kehrtwende in Sicht

Hahn Der Flughafen Hahn hat laut Geschäftsbericht sein Minus im Jahr 2018 verringert. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn tatsächlich ist das Defizit höher als prognostiziert. Und die Aussichten werden wohl auch nicht besser.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Flughafen Hahn unter chinesischer Führung die Kehrtwende geschafft habe. 2018 hat der Hunsrückflughafen laut des kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsberichts sein Defizit vom 17,2 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 5,1 Millionen Euro verringert. Seit 2015 gehört der Flughafen mehrheitlich der chinesischen HNA Airport Group. Diese hatte die Anteile des Landes Rheinland-Pfalz von 82,5 Prozent für rund 15 Millionen Euro gekauft. Das Land Hessen hält weiter 17,5 Prozent am Hunsrückflughafen.

Bei näherer Betrachtung des Geschäftsberichts zeigt sich jedoch, dass die Zahlen nicht ganz so glänzend sind und dass der Hahn noch weit weg ist von einem rentablen Unternehmen. Denn laut des Jahresabschlusses hat das Land der Flughafengesellschaft eine Betriebsbeihilfe von rund sieben Millionen Euro gewährt. Zusammen mit dem auch in den Jahren zuvor gezahlten Sicherheitskostenzuschuss etwa für die Flughafenfeuerwehr beläuft sich die finanzielle Unterstützung des Landes für den Hahn im Jahr 2018 auf etwas mehr als zehn Millionen Euro. Zieht man diese Beihilfen ab, beläuft sich der Verlust des Flughafens für das Geschäftsjahr auf über 15 Millionen Euro. Geplant war für 2018 laut der nun veröffentlichten Bilanz ein Minus von 12,5 Millionen Euro. Das geringere Defizit habe durch höhere als geplante Erträge verbessert werden können, heißt es in dem Bericht.