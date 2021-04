Buchempfehlung von Norbert Scheuer : Der Fremde

schöne seite camus 0704 Foto: Rowohlt Taschenbuch

Mersault fährt zum Begräbnis seiner Mutter, trifft später seine Kollegin Maria und verbringt die Nacht mit ihr, seinem Zimmernachbarn Raymond hilft er einen Brief zu schreiben und wird von ihm an den Strand eingeladen, dort gerät er mit einem Araber in Streit, dem er später allein wieder begegnet und ihn erschießt, wofür er zum Tode verurteilt wird.