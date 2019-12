Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Der Klimawandel bewegt die Welt – und verändert die Region Trier

Kampf für den Klimaschutz: „S.O.S.“ steht auf dem Mundschutz, den eine junge Brasilianerin mit rot geschminktem Gesicht während einer der vielen Demonstrationen des zu Ende gehenden Jahres trägt. Foto: dpa/Eraldo Peres

Trier Es ist das Thema des Jahres und lässt niemanden unberührt. Nirgendwo. Was passiert, wenn die Temperaturen an der Mosel und in der Eifel weiter steigen? Ein Ausblick.

Der Klimawandel und die Folgen – wohl das beherrschende Thema in diesem Jahr. Auch in der Region. Mit dazu beigetragen hat die Schülerbewegung Fridays for Future. Nach Trier streikten junge Leute auch in anderen Städten der Region, etwa in Saarburg, freitags für einen besseren Klimaschutz.

Der Wahlerfolg der Grünen bei den Kommunalwahlen im Mai führte dazu, dass unter anderem im Trierer Stadtrat über Klimaschutz diskutiert worden ist. Im August rief der Stadtrat auf Antrag der Grünen den Klimanotstand aus. So wie andere Städte in Rheinland-Pfalz auch.

Nach Angaben des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz ist das Bundesland wie kaum ein anderes von den Folgen der globalen Erwärmung betroffen. Seit Beginn der Temperaturmessungen im Jahr 1881 ist es in Rheinland-Pfalz im Mittel um 1,6 Grad wärmer geworden. Deutschlandweit liegt die durchschnittliche Erwärmung in diesem Zeitraum bei 1,6 Grad. Allein in den vergangenen Jahren stieg die Temperatur in Rheinland-Pfalz um gut 0,3 Grad. Laut des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen wird sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen. Für 2050 rechnen die Experten für das Moseltal mit einer um fast 1,5 Grad höheren Durchschnittstemperatur als derzeit.

Nach Berechnungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung könnte sich die mittlere Tagestemperatur im Eifelkreis Bitburg-Prüm von derzeit knapp 14 Grad auf bis zu 17,5 Grad in den kommenden 30 Jahren erhöhen. Die durchschnittliche Sommertemperatur könnte um bis zu drei Grad auf 26,5 Grad steigen. Die Folgen waren bereits in diesem Jahr zu spüren. Am 25. Juli wurde in Trier mit über 40 Grad ein neuer Rekordwert gemessen.

Der Klimawandel sei eine „zentrale Herausforderung unserer Zeit“, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). „Die Folgen der Klimaerhitzung treffen besonders die Kommunen, etwa durch die enormen Waldschäden.“ Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach in diesem Zusammenhang von „katastrophalen Schäden“, die der Klimawandel in den Wäldern verursache: „vertrocknete Bäume, Schäden durch Stürme oder Starkregen sowie eine massenweise Ausbreitung von Schädlingen.“ Das Land hat geschädigte Waldbesitzer bislang mit 4,5 Millionen Euro unterstützt.

Nach Ansicht des Nachhaltigkeitsforschers Reinhard Loske, Präsident der Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues, ist in Sachen Klimaschutz in der Region noch „viel Luft nach oben“. Die Verkehrspolitik sei noch immer extrem Auto-zentriert und auf Straßenbau fixiert. „Der Öffentliche Nahverkehr muss dringend ausgebaut werden, auch die Bedingungen von Rad- und Fußverkehr sind vielerorts stark verbesserungsbedürftig“, sagte Loske im Interview mit unserer Zeitung. Er appelliert an die Kommunen, damit aufzuhören, „immer mehr Gewerbegebiete auszuweisen und zu glauben, man müsste ständig Flächen ausweiten“.