Der rheinland-pfälzische Vorsitzende der Jungen Union will personellen Neuanfang.

Auch innerhalb der CDU regt sich Unzufriedenheit über den Koalitonsvertrag und die Verteilung der Ministerien. Die Junge Union (JU) fordert einen personellen Neuanfang. Ob die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür steht, darüber sprach unser Redakteur Bernd Wientjes mit dem JU-Landesvorsitzenden Johannes Steiniger. Der 30-Jährige sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag.

Herr Steiniger, wie bewerten Sie die Entscheidung, Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin Ihrer Partei zu machen?

JOHANNES STEINIGER Sie ist nicht wirklich in eine Schublade zu stecken. Daher hat sie das Potenzial, die verschiedenen Flügel der Partei zusammenzuführen.

Ist das die von Ihnen geforderte personelle Neuaufstellung und Verjüngung der Partei?

STEINIGER Mit 55 Jahren hat die saarländische Ministerpräsidentin auch nicht mehr ein ganz jugendliches Alter. Aber AKK ist auf Bundesebene auf jeden Fall ein neues Gesicht. Wir brauchen aber vor allem bei den Ministern und Staatssekretären ein Team, bei dem deutlich wird, dass wir Deutschland noch länger als die nächsten vier Jahre regieren wollen. Da ist es doch logisch, dass wir nicht nur mit den „alten“ Gesichtern arbeiten können.

Wen würden Sie denn gerne auf den CDU-Ministersesseln sehen? Die Landesvorsitzende Julia Klöckner?

STEINIGER Zu einzelnen Personen werde ich nichts sagen. Julia Klöckner kann man sich als Ministerin vorstellen. Aber wie gesagt: Wir, die Junge Union, fordern, dass auch jüngere und neue Gesichter ins Kabinett kommen.

Einen CDU-Finanzminister wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Ein Fehler?

STEINIGER Ja. Das ist auch eine der Gründe, warum viele unserer Mitglieder enttäuscht waren. Ich habe selten in den fünf Jahren, in denen ich als Bundestagsabgeordneter tätig bin, so viele Mails von verärgerten Mitgliedern innerhalb kurzer Zeit bekommen wie in den letzten Tagen. Hauptkritikpunkt war, dass man das Finanzministerium hergibt. Das Ministerium ist ein Schlüsselressort, das man nicht so leichtfertig aufgibt. Das ist schon sehr schmerzhaft.

Das heißt, Sie kritisieren auch die Verhandlungsführung der Bundeskanzlerin, dass sie der SPD so weit entgegengekommen ist?

STEINIGER Ich kann schon nachvollziehen, dass es gewisse Sachzwänge gegeben hat. Aber wir bezahlen einen sehr hohen Preis.

Nicht nur bei den Ministerien auch bei den Inhalten ist Merkel der SPD weit entgegengekommen. Ist im Groko-Vertrag überhaupt noch eine CDU-Handschrift zu erkennen?

STEINIGER Es gab drei Themen, die die SPD im Vorfeld hochgezogen hat. Der Familiennachzug von Flüchtlingen sollte nicht ausgesetzt werden. Sie wollten die Bürgerversicherung und und keine sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen mehr. Sowohl Bürgerversicherung und Familiennachzug kommen nicht. Beim Thema Befristung von Arbeitsverträgen hat die SPD nur einen weichgespülten Kompromiss bekommen.

Trotzdem gibt es ja Unzufriedenheit innerhalb der CDU mit dem Koalitionsvertrag. Wie würden Sie die Stimmung an der Basis bezeichnen? Brennt bei Ihnen genauso die Hütte wie bei der SPD?

STEINIGER Es hat schon ziemlich gebrodelt. Mittlerweile hat sich das etwas gelegt. Aber es besteht schon noch Diskussionsbedarf.

Wären Sie dafür, so wie es die SPD macht, auch über eine neuerliche Groko abstimmen zu lassen?

STEINIGER Wir stimmen nächste Woche auf unserem Bundesparteitag über den Vertrag ab. Das ist auch der richtige Ort dafür.

Hätten Sie Angst vor einem solchen Entscheid in Ihrer Partei?

STEINIGER Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Mehrheit unserer Mitglieder dafür stimmen würde.

Was passiert, wenn die SPD Nein sagt?

STEINIGER Dann ist den Sozialdemokraten nicht mehr zu helfen. Sie werden noch weiter abstürzen.