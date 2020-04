Gesellschaft : Der lange Weg in die Normalität

Alles wird gut – nur wann? Derzeit malen viele Kinder in der Region Regenbogenbilder, die sie in die Fenster ihrer Zimmer hängen. Dieses Foto stammt von Wally Hayer aus Niederscheidweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich). Foto: TV/Wally Hayer

Trier Es wird über verschiedene Wege aus der Ausnahmesituation diskutiert. Klar ist nur: Einschränkungen wird es noch monatelang geben.

„Es sollte aber deutlich gemacht werden, dass ‚Business as usual’, d.h. sich schnell wieder so zu verhalten, wie vor dem Ausbruch des Coronavirus, zu Zeiten einer Pandemie nicht nur potenzielle Selbstbeschädigung ist, sondern bewusst die Schädigung anderer in Kauf nimmt und entsprechend geahndet werden muss.“ Es sind deutliche, mahnende Worte, die Forscher verschiedener Disziplinen in einem Positionspapier finden, in dem es um eine „tragfähige“ Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie geht. Kernaussage des Papiers ist es, dass allenfalls eine schrittweise Lockerung der derzeit rigiden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung möglich ist. Und dass die Bürger über Monate mit weiteren Einschränkungen leben müssen. Strikte Maßnahmen müsse es aber etwa beim Besuch von Risikopersonen geben.