Kriminalität : Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier: Das ist über ihn bekannt

Trier Was hat den mutmaßlichen Todesfahrer von Trier dazu gebracht, mit dem Auto durch die Trierer Fußgängerzone zu fahren und dabei gezielt Menschen anzufahren und zu töten? Das ist bislang über den 51-Jährigen aus dem Trierer Stadtteil Zewen bekannt.

Fest steht, dass der Mann am Tattag betrunken war. Nach seiner Festnahme wurde bei ihm ein Alkoholgehalt von 1,4 Promille nachgewiesen. Er habe den 51-Jährigen öfter tagsüber an der Dönerbude stehen sehen, wo er mit anderen getrunken habe, berichtet Schnorpfeil. Über psychische Probleme des Mannes sei ihm nichts bekannt. Dass der 51-Jährige aggressiv gewesen oder sich nicht unter Kontrolle gehabt habe, wisse er nicht. „Die Tat war nicht abzusehen“, sagte der Ortsvorsteher volksfreund.de. Der gesamte Ort sei geschockt. „So wie die ganze Stadt über diese Tat geschockt ist.“ Man könne dankbar sein, dass die Polizei den Mann so schnell nach dem ersten Notruf habe festnehmen können, sagt Schnorpfeil.

Zuletzt soll der Mann in dem Auto gelebt haben, mit dem am Dienstag durch die City gerast ist. Das Auto soll einem Bekannten gehören. Dieser stehe aber nicht in Verbindung mit der Tat, stellte Fritzen am Dienstagabend klar.