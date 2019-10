SPD : Nahles-Nachrücker bleibt bei „Gesindel“-Vorwurf

Trier Der umstrittene rheinland-pfälzische SPD-Politiker Joe Weingarten übernimmt das Bundestagsmandat der ehemaligen Parteichefin Andrea Nahles. Das freut längst nicht alle Genossen

Was für Weingarten selbst nach seinen Worten „eine große Ehre“ ist, dürfte für etliche rheinland-pfälzische Genossen das glatte Gegenteil sein. Seit der promovierte Verwaltungswissenschaftler im vergangenen Jahr Flüchtlinge in drei Gruppen einteilte – Asylsuchende, Arbeitssuchende und „Gesindel“ – ist der 2017 im Wahlkreis Bad Kreuznach an den Start gegangene SPD-Politiker bei nicht wenigen Parteifreunden unten durch. An der Aussage halte er aber weiter fest, sagte Weingarten am Mittwoch unserer Zeitung. „Ich sehe das so.“