Gin der Woche : Drei Männer und ein Gin

Konz-Oberemmel Aus Konz kommt das Destillat, das die Porta Nigra im Namen trägt. Wie buchstäblich aus einer Schnaps-Idee eine Erfolgsgeschichte wurde.

Mit Gin hatte Winzer Michael Hutmacher nicht viel am Hut. In seinem kleinen, bodenständigen Familienweingut in Konz-Oberemmel wurde aber schon seit Generationen Schnaps gebrannt, Obst und natürlich Trester (aus den Rückständen aus der Wein-Kelter). Es bedurfte eines Anstoßes von außen, um die Innovation ins Rollen zu bringen. Im Jahr 2016 waren Alexander Weißkopf (der Banker) und Christian Kölzer (der Unternehmensberater) in Hutmachers Straußwirtschaft zu Gast.