Interview Gerald Gass : „Kommen nicht schnell an Belastungsgrenze“

Trier Der Präsident der rheinland-pfälzischen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft äußert sich zur Lage in den Kliniken.

GASS Ich halte in dieser Situation wenig von Prognosen, die sich auf mehrere Monate in die Zukunft erstrecken. Natürlich können wir auch bei uns Verhältnisse wie in Italien oder Frankreich nicht völlig ausschließen. Aber das wahrscheinliche Szenario ist angesichts der aktuellen Entwicklung und der von der Politik ergriffenen Maßnahmen nach meiner Einschätzung ein anderes. Wir sehen anhand der Infektionskurven anderer Staaten, die bereits Wochen vor uns eine konsequenter Einschränkung des öffentlichen Lebens vollzogen haben, dass dort die Infektionskurven und damit auch die Anzahl der Patienten, die in die Krankenhäuser kommen, begrenzt werden konnten. Wir verfügen über deutlich mehr Intensivbetten und Beatmungsbetten als Italien, Frankreich und Spanien. Wir werden deshalb nicht ganz so schnell an die totale Belastungsgrenze unserer Möglichkeiten kommen. Gleichzeitig erwarte ich aufgrund der Erfahrung anderer Länder, dass die Ausgangsbeschränkungen Wirkung zeigen.

Einzelne Kliniken werden in den kommenden Wochen voll belegt sein und dort werden dann auch die Beatmungsbetten knapp. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir durch die Verteilung der Patienten auf alle verfügbaren Kliniken absehbar ausreichend Behandlungsmöglichkeiten haben werden.