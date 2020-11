Handel : „Die Leute werden nicht in die Stadt strömen“

Der Handel in der Region befürchtet, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr auch unter den Corona-Bedingungen leidet. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Trier Der regionale Handel wirbt dafür, dass die Kunden trotz der Corona-Pandemie bei ihnen und nicht ausschließlich im Internet kaufen.

4,7 Millionen Passanten werden im Schnitt pro Jahr in der Trierer Simeonstraße gezählt. Damit gehört die Fußgängerzone zu den Top-Einkaufsstraßen in Deutschland. Wer derzeit durch die Trierer Innenstadt geht, hat in der Regel keine Probleme, Abstand zu anderen zu halten. Es sind deutlich weniger Menschen unterwegs. Selbst gestern, am sogenannten Black Friday. Der Tag nach dem amerikanischen Thanksgiving-Fest markiert in den USA traditionell den Beginn des Weihnachtsgeschäfts und lockt normalerweise mit Rabatten die Kunden in die Geschäfte.

Seit einiger Zeit versuchen auch die deutschen Händler in den Innenstädten mit dem Black Friday Umsatz zu machen. Was in den vergangenen Jahren durchaus erfolgreich war. Eine Analyse des Kölner Unternehmens Hystreet, das Kunden-Frequenzen an 50 Standorten in Deutschland misst, zeigt, dass in der Trierer Innenstadt gestern deutlicher weniger Passanten unterwegs waren als sonst und erheblich weniger als am Black Friday im vergangenen Jahr. Auswertungen von Hystreet zeigen, dass seit Beginn des Teil-Lockdowns im November die Kundenfrequenz in der Simeonstraße deutlich eingebrochen ist.

Und das wird, so befürchtet der Einzelhändler und Vorsitzende der City-Initiative Trier. Patrick Sterzenbach, in den nächsten Wochen auch so bleiben: „Die Leute werden nicht in die Stadt strömen.“ Der für diesen Sonntag geplante verkaufsoffene Sonntag wurde, wie bereits der vorangehende, wegen der Pandemie abgesagt. Auch der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Dadurch fehlten die Touristen und auch die Kunden aus dem Umland, sagt Sterzenbach. Trotzdem appelliert er an die Kunden: „Bitte helft dem stationären Handel.“ Wer nicht in die Stadt kommen wolle, aus (wie Sterzenbach versichert, unbegründeter Angst, sich beim Einkaufen zu infizieren), der sollte Gutscheine in den Geschäften kaufen und diese verschenken.

Darauf setzen auch die Geschäftsleute in Bitburg. Man wolle den Leuten Mut machen, die Stadt zu besuchen und dort einzukaufen. Auch wenn es, wie überall, keinen Weihnachtsmarkt gebe, versuche man mit geschmückten Schaufenstern und Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern in der ebenfalls dekorierten Fußgängerzone die entsprechende Stimmung zu vermitteln, sagt Lars Messerich, Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg. Allerdings seien die Leute verunsichert.

Die ab kommenden Dienstag geltenden verschärften Corona-Maßnahmen mit strengeren Kontaktbeschränkungen und einer eingeschränkten Kundenanzahl für größere Geschäfte könnte dazu führen, dass die Kunden in diesem Jahr ihre Geschenke vermehrt im Internet kaufen. Eine Befürchtung, die auch Georg Kern hat. Er führt in Trier ein Musikhaus und ist Präsident des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. „Die Leute werden einkaufen, aber nicht so wie bisher. Die Online-Händler werden frohlocken“, ist Kern überzeugt. Er selbst kann sich hingegen derzeit nicht über mangelnden Zuspruch beklagen. Im Gegenteil. Viele der Instrumente, vor allem Digital-Pianos, in seinem Geschäft seien ausverkauft. Vor Frühjahr gebe es keinen Nachschub mehr. Offenbar nutzen viele Menschen die Zeit, die sie mehr zu Hause verbringen (sollen), um Musik zu machen. Kern weiß aber, dass er die Ausnahme ist. „Die Stadt ist leer“, bestätigt er beim Blick aus seinem Geschäft, das in der Trierer Fußgängerzone liegt. Die Auswirkungen der Pandemie und die Zurückhaltung der Kunden könne fatale Folgen haben, befürchtet Kern. „Viele Händler gehen pleite.“

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing gibt dafür auch dem Bund die Schuld. Der FDP-Politiker, der auch Generalsekretär seiner Partei auf Bundesebene ist, hatte den Bund bereits zu Beginn des November-Lockdowns darauf hingewiesen, dass auch die mittelbar betroffenen Branchen wie etwa der Einzelhandel bei den November-Hilfen mitberücksichtigt werden müssen. „Geschlossene Cafés und Restaurants führen dazu, dass auch weniger Menschen zum Einkaufen in die Stadt kommen“, sagt Wissing. Durch die neuen ab Dienstag geltenden Regelungen würden die Einbußen der Händler noch verschärft. Als Beispiel nennt er die Regelung, dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche weniger Kunden reinlassen dürften. Das sei „wenig glücklich“. Er habe sich Regelungen „mit einer klaren Perspektive für die kommenden Monate gewünscht“. Wissing: „Die permanente Änderung der Regelungen verwirrt und macht es der Wirtschaft, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern unnötig schwer, sich darauf einzustellen. Ein klar gezeichneter Weg wäre für alle Unternehmen hilfreicher.“