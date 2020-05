Nahverkehr : Viel Kritik am „Quantensprung“

Der Nahverkehr im Land soll mit einem neuen Gesetz neu organisiert werden.

Trier Der regionale Verkehrsverbund und die Landkreise sind unzufrieden mit dem Entwurf für das Nahverkehrsgesetz. Der Verbund soll aufgelöst werden.

Für den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist das neue Nahverkehrsgesetz, das das Kabinett am Dienstag auf die Schiene gebracht hat, ein „Quantensprung“. „Es schafft die Voraussetzung für einen attraktiven Nahverkehr aus einem Guss mit landesweit abgestimmten Fahrplänen, ob Bus oder Bahn“, meint Wissing.

Das sieht man allerdings bei den Verkehrsunternehmen anders. Vor allem die Tatsache, dass mit dem neuen Gesetz, das noch durch den Landtag muss, die bislang fünf Verkehrsverbünde in zwei für den Nahverkehr auf Schiene und Straße zuständige Zweckverbände aufgehen soll. Die derzeitigen Verkehrsverbünde, damit auch der für die Region zuständige VRT, sollen zu Regionalausschüssen in einem der Zweckverbände werden. Diese Ausschüsse sollen aus je einem Vertreter des Landes und einem Vertreter der Kommunen bestehen. In der Region Trier wären damit weiter die Stadt Trier und die vier Landkreise vertreten. Allerdings dürfte die Bedeutung dieser Regionalausschüsse deutlich abnehmen. Zwar sollen diese, laut Mitteilung des Verkehrsministeriums, „die jeweilige Region betreffenden Themen“ bearbeiten. Denn die beiden Zweckverbände, die vom Zuständigkeitsbereich identisch sein dürften mit den bereits bestehenden für den Schienennahverkehr zuständigen Zweckverbänden SPNV Nord in Koblenz und Süd in Kaiserslautern, sollen für den Bus- und Bahnverkehr zuständig sein und damit auch für die Vergabe neuer Leistungen. Die Kommunen sollen mit 60 Prozent der Stimmen die Mehrheit in den Zweckverbänden haben, das Land soll 40 Prozent Stimmanteil erhalten.

Diese beiden „Mega-Verbünde“ bedeuteten zusätzlichen Organisationsaufwand, führten zu zusätzlichen Kosten und höherem Abstimmungsbedarf, sagt ein Vertreter eines Verkehrsunternehmens aus der Region. Auch beim VRT sieht man den Entwurf für das Nahverkehrsgesetz kritisch. Es sei zu erwarten, dass VRT „in seiner jetzigen Struktur und mit seinen heutigen politischen Entscheidungskompetenzen nicht bestehen bleiben wird“, sagt ein Sprecher des Verbunds. „Welche Aufgaben und Kompetenzen in der Region Trier verbleiben und welche nach Koblenz verlagert werden, ist noch zum größten Teil offen.“ Laut Wissing würden die Zweckverbände so ausgestaltet, „dass die darin vertretenen Regionen gestärkt werden“. Was damit konkret gemeint ist, bleibt allerdings offen.

Auch beim rheinland-pfälzischen Landkreistag sieht man die geplante Neustrukturierung kritisch. Diese sei „weder erforderlich noch vermittelbar“, heißt es in einer Mitteilung des Gremiums. Nach Information unserer Zeitung haben der Landkreistag und die Verkehrsverbünde noch am Montag, einen Tag bevor der Gesetzentwurf im Kabinett beraten werden sollte, einen Brief an Wissing geschrieben, in dem sie um eine Verschiebung der Entscheidung gebeten haben. Eigentlich sollte der Gesetzentwurf, an dem seit über zwei Jahren gearbeitet worden war, eine Woche zuvor bereits vom Ministerrat verabschiedet werden.

Hintergrund des Protests der Verbünde und der Landkreise sind die seit Wochen anhaltenden Einnahmeverluste der Unternehmen durch die Corona-Krise. Weil der Nahverkehr seit Mitte März aufgrund von Schul- und Geschäftsschließungen deutlich reduziert worden war, nutzten weniger Fahrgäste Bus und Bahn. Auch weil der Einstieg in Busse vorerst weiterhin durch die hinteren Türen erfolgen muss, um die Fahrer vor einer Infektion zu schützen, wäre manch ein Fahrgast auch ohne Ticket unterwegs, heißt es von Unternehmen. Auch dadurch fehlten Einnahmen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im ÖPNV, seien heute noch nicht absehbar, heißt es beim VRT. Ohne klare finanzielle Perspektiven für die Unternehmen sei eine Neuorganisation des Nahverkehrs unangebracht, „fehlgeleitet und kontraproduktiv“, heißt es beim Landkreistag. Gerade in der derzeitigen Krise hätten die Verkehrsverbünde gezeigt, dass ihnen „flexible auf die Region zugeschnittene Lösungen“ zu den Verkehrsunternehmen gelungen seien, erklärt der VRT-Sprecher. Die Akteure des ÖPNV seien jetzt besonders gefordert. „Gerade jetzt sollte man auf ein solches Team setzen und es nicht zerschlagen“, sagt die Geschäftsführende Direktorin des Landkreistages, Daniela Franke.