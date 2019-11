Wirtschaft : Der schwarze Freitag, der keiner ist

Trier Der Trend des Black Friday ist längst auch in der Region angekommen. Doch für die Händler ist der Freitag alles andere als schwarz.

Black Sale, Black Week, Black Friday. Kaum ein Geschäft in den Fußgängerzonen, in deren Schaufenster nicht mit fantasievollen Wortschöpfungen für Rabatte und Schnäppchen geworben wird. Der Black Friday sei mittlerweile auch für die hiesigen Händler zu einem der umsatzstärksten Tage geworden, sagt Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City Initiative Trier.

Dabei hat der aus den USA importierte Schnäppchen-Tag, der dort traditionell am Brückentag nach dem Feiertag Thanksgiving (der immer am letzten Donnerstag im November gefeiert wird), erst seit ein paar Jahren mehr oder weniger den Schlussverkauf im stationären Einzelhandel abgelöst. Bevor die Geschäfte auf den Black Friday setzten waren es vor allem die Online-Händler, die mit Black Week oder Cyber Monday warben und sich bei angeblichen Rabatten und Schnäppchen versuchten zu überbieten.

Das EVZ Luxembourg ist Teil des Netzwerkes der Europäischen Verbraucherzentren in der EU sowie in Island und Norwegen. Das EVZ ist ein vom luxemburgischen Staat und von der Union Luxembourgeoise des Consommateurs gegründetes „Groupement d’Intérêt économique“, das von der Europäischen Kommission unterstützt und mitfinanziert wird. Die Dienstleistungen sind kostenfrei.

(sas) Ein Klick, und schon landet die Ware im Online-Einkaufskörbchen - und damit auch in kurzer Zeit zu Hause. Doch Vorsicht, warnt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Luxemburg. Beim Online-Shopping gibt es einiges zu beachten. Denn immerhin drei Viertel aller vom EVZ in den vergangenen sechs Monaten bearbeiteten Verbraucherschutzfälle betrafen den E-Commerce. Hier die wichtigsten Tipps:

Womöglich hat die Änderung aber auch etwas damit zu tun, dass Black Friday in Deutschland markenrechtlich geschützt ist. Das Onlineportal black-friday.de, auf dem Rabatte und Schnäpchen verschiedener Händler aufgelistet werden, hat sich bereits vor Jahren die Rechte an dem Namen gesichert und klagt gegen die aus seiner Sicht unzulässige Nutzung der Marke Black Friday.

Ungeachtet des Rechtsstreits ist der schwarze Freitag längst der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. „Den klassischen Schlussverkauf im September haben die Händler früher dazu genutzt, ihr Lager zu räumen und Platz für Neuware zu schaffen. Jetzt, beim Black-Friday, werden die Kunden durch hohe Rabatte dazu animiert, ihre Weihnachtsgeschenke bereits Ende November einzukaufen“, sagt Claudia Jacoby, Vorsitzende des Stadtmarketing Wittlich. Und nicht nur in Wittlich oder auch in Trier erwarten die Händler am Freitag gute Umsätze. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr mit 3,1 Milliarden Euro, die am Black Friday und am Cyber Monday umgesetzt werden.