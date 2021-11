Serie „Landmarken“, Teil 18 : Zwischen Straßenverkehr, Gewerbe, Wohnhäusern und Moselstadion Kraft schöpfen aus der Ruhe

Trier Serie „Landmarken“: Der Trierer Hauptfriedhof regt zum Nachdenken abseits des Trubels der Stadt an.

Hochgewachsene Bäume säumen die Alleen, und zwischen den Gräber­reihen wächst überall das Grün. Wer durch das Hauptportal von der Herzogenbuscher Straße her eintritt, wird aber sogleich von einem weiteren eindrucks­vollen Bau empfangen. Hinter einem meterhohen Metall-Kruzifix steht die neugotische, alte Friedhofs­kapelle. Wobei die Bezeichnung alte Kapelle nicht ganz korrekt ist, denn es handelt sich hier um einen Bau, der 1870 an die Stelle eines ersten aus dem Jahr 1850 getreten ist. Doch der Wirkung des Bauwerks tut das keinen Abbruch. Nicht nur Trauer und Abschied sind hier spürbar, sondern auch Besinnung, Trost und Gedenken. Wie wichtig die Kapelle vielen Trierern ist, hat sich an der Spenden­bereitschaft für ihre Sanierung gezeigt. Auch wenn zuvor lange Jahre nichts geschehen war, ganz in Vergessenheit geriet das Gebäude nie, wurde immer wieder für Trauerfeiern genutzt. Für diesen Zweck ist aber schon lange die neue Friedhofskapelle an der Straße An der Hospitalsmühle vorgesehen. Mit dem Abschluss der Arbeiten im April 2017 aus ihrem maroden Zustand befreit, erstrahlt die alte Kapelle inzwischen wieder in gelb-­rotem Sandsteinglanz und verleiht der Umgebung Würde.