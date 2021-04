Kriminalität : Der Ankläger des Amokfahrers

Oberstaatsanwalt Eric Samel ist bei der Trierer Staatsanwaltschaft für Mord und Totschlag zuständig. Foto: picture alliance/Birgit Reichert

Trier Mord, Totschlag und die Organisierte Kriminalität sind das Metier des Trierer Oberstaatsanwalts Eric Samel. Aber manchmal wird der 47-jährige Jurist auch zum Lebensretter.

Wenn es in der Region um Mord und Totschlag geht, hat einer seine Hände fast immer im Spiel: Oberstaatsanwalt Eric Samel. Der promovierte Jurist ist bei der Trierer Ermittlungsbehörde für Kapitalverbrechen und die Organisierte Kriminalität (OK) zuständig, also die harten und schlagzeilenträchtigen Fälle. Mit Drohungen aus dem kriminellen Milieu muss Eric Samel leben. Aktuell steht der 47-Jährige wegen Ermittlungen im Bereich OK unter Personenschutz, wird rund um die Uhr von Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei bewacht.

Dabei liegt ein besonderer Fokus Samels derzeit auf einem Fall, der auch dem erfahrenen Oberstaatsanwalt an die Nieren geht, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung freimütig einräumt. Eric Samel sitzt seit einiger Zeit über der Anklageschrift gegen den Amokfahrer von Trier. Bei der Tat am 1. Dezember vergangenen Jahres in der Fußgängerzone waren fünf Menschen getötet, Dutzende schwer verletzt und zahlreiche Menschen traumatisiert worden.

Der mutmaßliche Täter, ein 51 Jahre alter Mann aus Trier, sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen der Amokfahrt und dem möglichen Motiv des Mannes gibt es keine neuen Erkenntnisse. Nach Angaben des Leitenden Trierer Oberstaatsanwalts Peter Fritzen wird die Anklageschrift wohl im Laufe des nächsten Monats fertig sein. wenn das Landgericht sie zulässt, wird der Prozess gegen den Angeklagten im Juli oder August beginnen.

Eric Samel selbst wird dann im Gerichtssaal die Anklage vertreten – wegen des sich möglicherweise hinziehenden Verfahrens eventuell gemeinsam mit einem Kollegen. Für den Prozess wird mit einem sehr großen Medienaufgebot gerechnet. Für den rhetorisch gewandten Oberstaatsanwalt nichts Ungewöhnliches. Eric Samel hat schon in vielen spektakulären Prozessen in Trier den Ankläger gemacht und sich auch nicht weggeduckt, wenn Journalisten eine Einschätzung haben wollten. Das macht den 47-jährigen Juristen zu einem gefragten Interviewpartner.

Mit unaufgeklärten Kriminalfällen aus der Region Trier ist Eric Samel auch regelmäßiger Gast in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Einer der spektakulärsten Fälle war der Fall der 1982 verschwundenen 18-jährigen Eifelerin Lolita Brieger. Erst drei Jahrzehnte nach dem mysteriösen Verschwinden der aus dem nordrhein-westfälischen Frauenkron stammenden jungen Frau wurde 2011 ihre Leiche auf einer längst stillgelegten und renaturierten Mülldeponie entdeckt, nachdem Aktenzeichen über den Vermisstenfall berichtet hatte. Eric Samel und die Trierer Mordermittler stießen nach der Ausstrahlung auf einen Zeugen, der angab, dem ehemaligen Freund Lolitas damals bei der Beseitigung des Leichnams geholfen zu haben. Es gab zum Prozess, bei dem auch Samel selbst im Gerichtssaal die Anklage vertrat.

Der Oberstaatsanwalt ist in Polizeikreisen dafür bekannt, dass er sich nicht nur in seinem Büro aufhält, sondern gerne selbst am Tatort einen Eindruck des kriminellen Geschehens macht. Unkonventionell ist Eric Samel auch in einem anderen Punkt. Als gelernter Rettungsassistent, der sich parallel zu seinem regulären Berufsleben zum Notfallsanitäter fortgebildet hat, ist er immer noch ab und an beim Roten Kreuz im Einsatz.

Aber auch im Job selbst konnte der Juristen seine medizinischen Kenntnisse schon unter Beweis stellen. Als vor einiger Zeit eine Zuschauerin im Sitzungssaal des Trierer Landgerichts plötzlich mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand zusammenbrach, wurde die Frau von Samel und einer Helferin erfolgreich wiederbelebt. Der währenddessen unterbrochene Totschlagsprozess wurde später fortgesetzt.

Eric Samel (rechts) macht sich gerne vor Ort selbst ein Bild des meist kriminellen Geschehens. Foto: picture alliance / dpa/Harald Tittel

Oberstaatsanwalt Eric Samel, Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schu (links) und Moderatur Rudi Cerne in einer vor fünf Jahren ausgestrahlten Aktenzeichen XY-Sendung. Gesucht wurden Hinweise auf den Trierer Mordfall Beatrix Hemmerle. Foto: TV