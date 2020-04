Fragen und Antworten : Ansteckung über Geld? Unwahrscheinlich!

Horrorvorstellung ohne realen Hintergrund: Die Wahrscheinlichkeit, sich an Münzen oder Geldscheinen mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, ist nach Einschätzung von Experten äußerst gering. Foto: Getty Images/iStockphoto/GOSPHOTODESIGN

Trier Wie und wo man sich mit dem Coronavirus infizieren kann: Der TV beantwortet die wichtigsten Fragen.

Viele Menschen haben Angst, etwa beim Kontakt mit Bargeld oder beim Berühren von Türgriffen sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Wie wahrscheinlich ist das? Und wo ist die Gefahr besonders hoch sich anzustecken. Der TV beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Können importierte Waren aus Regionen, in denen die Krankheit verbreitet ist, Quelle für eine Infektion beim Menschen sein?

Laut Bundesamt für Risikobewertung ist es nach derzeitigem Wissensstand unwahrscheinlich, dass importierte Lebensmittel, Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe Quelle einer Infektion mit dem Coronavirus sein könnten. Es gebe derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen sei, dass sich Menschen etwa durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen infiziert hätten, heißt es beim Bundesamt.

Können Coronaviren außerhalb menschlicher oder tierischer Organismen auf festen und trockenen Oberflächen überleben und infektiös bleiben?

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt laut dem Bundesamt für Risikobewertung von vielen Faktoren ab, etwa von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche. Coronaviren seien nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. Trockneten die Viren aus, seien sie in der Regel innerhalb von Stunden bis einigen Tagen inaktiv. Für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zeigten Laboruntersuchungen einer amerikanischen Arbeitsgruppe, dass die in der Luft verteilten Teilchen bis zu drei Stunden, auf Kupferoberflächen bis zu vier, auf Karton bis zu 24 Stunden und bis zu zwei bis drei Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben können.

Nach Angaben des für die Seuchenbekämpfung zuständigen Robert Koch-Instituts hängen die Übertragungsmöglichkeiten über Oberflächen von vielen verschiedenen Faktoren ab. „Wir haben Viren auf Gegenständen oder Türklinken gefunden. Auch einmal im Toilettenwasser, wenn jemand Durchfall hatte. Es ist uns aber in keinem Fall gelungen, daraus intakte Viren anzuzüchten. Das deutet zumindest darauf hin, dass sich die meisten Menschen nicht über Oberflächen anstecken“, sagt der Virologe Hendrik Streeck im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Streeck geht nicht davon aus, dass das Virus durch die Luft übertragen wird. Nur bei engem Kontakt könne eine Infektion durch Tröpfchen erfolgen.

Können Coronaviren auf Textilien überleben?

Nach Angaben des Bundesamtes für Risikoforschung gibt es keine Informationen, wie lange das Coronavirus auf Textilien oder in der Waschmaschine überlebt. Als sogenannte behüllte Viren, deren Erbgut von einer Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt sei, reagierten Coronaviren generell empfindlich auf fettlösende Substanzen wie Tenside, die als Fettlöser in Waschmitteln enthalten seien. „Im normalen Alltag können Personen in Privathaushalten ihre Wäsche wie gewohnt waschen“, heißt es seitens der Behörde. Kleidung, Bettwäsche, Unterwäsche, Handtücher oder Waschlappen von Erkrankten sollten bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad in der Waschmaschine mit einem Vollwaschmittel gewaschen und gründlich getrocknet werden. Beim Umgang mit Wäsche von Erkrankten sollte der direkte Kontakt vermieden werden, die Wäsche nicht geschüttelt und im Anschluss die Hände gründlich gewaschen werden.

Kann das Coronavirus in Kantinen über Geschirr und Besteck übertragen werden?

Grundsätzlich könnten Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Besteck oder Geschirr gelangen und auf diesen festen Oberflächen eine Zeit lang überleben, so das Bundesamt für Risikoforschung. Eine Schmierinfektion erscheine dann möglich, wenn das Virus über das Besteck oder über die Hände auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen übertragen werde. Dem Amt seien jedoch bisher keine Infektionen über diesen Übertragungsweg bekannt. Es sei zudem „hoch wahrscheinlich“, dass Spülmittel und das Spülen in Spülmaschinen die Virus­oberfläche beschädige und dadurch das Virus inaktiv werde. Vor allem wenn das Geschirr mit 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur gereinigt und getrocknet werde.

Können Coronaviren über das Berühren von beispielsweise Bargeld, Kartenterminals oder Griffen von Einkaufswagen übertragen werden?

Dem Bundesamt für Risikoforschung sind nach eigenen Angaben bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg bekannt.

Grundsätzlich könnten Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Oberflächen gelangen und eine Zeit lang überleben. Hier gilt wie bei Geschirr und Besteck: „Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen übertragen wird.“ Um sich vor Virusübertragungen über Oberflächen zu schützen, ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten.

Die Krankenkasse AOK Rheinland-Pfalz rät, regelmäßig „vor allem nach der Rückkehr in die Wohnung nach Aufenthalten im Freien und vor jeder Mahlzeit“ die Hände gründlich mit Seife zu waschen und mindestens 30 Sekunden einwirken zu lassen. Zudem sollte ein Kontakt der Hände mit Mund, Nase und Augen vermieden werden.

Ist es sinnvoll, Desinfektionsmittel auch im Privathaushalt einzusetzen?

Auch in der aktuellen Situation sieht das Bundesamt für Risikoforschung keine Notwendigkeit für gesunde Menschen, im Alltag Desinfektionsmittel anzuwenden.

Ist es sinnvoll, eine Atemschutzmaske zu tragen?

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hält das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Personen sinnvoll, die an einer akuten Atemwegsinfektion erkrankt sind und sich im öffentlichen Raum bewegen müssen. So lasse sich das Risiko einer Ansteckung für andere verringern. Dabei müsse auf den korrekten Sitz des Schutzes genauso geachtet werden wie auf den regelmäßigen Austausch, denn die Atemschutzmasken feuchten leicht durch. Korrekt sitze der Mund-Nasen-Schutz, wenn Nase und Mund vollständig bedeckt seien.

Bisher gibt es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine Belege dafür, dass sich gesunde Personen dadurch vor einer Infektion schützen können. „Wer sich schützen will, sollte in erster Linie auf die korrekte Husten- und Niesetikette, die Händehygiene und das Abstandhalten, etwa ein bis zwei Meter von krankheitsverdächtigen Personen, achten“, rät die AOK Rheinland-Pfalz.