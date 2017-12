Marx, Jogi und eine Hochzeit: Das bringt 2018

Der TV blickt voraus ins neue Jahr. Zahlreiche Großereignisse stehen im Kalender. Von Bernd Wientjes

Wie wird 2018? Viele Menschen schauen ungewiss in die Zukunft. Laut einer Umfrage gehen aber die meisten Bundesbürger mit großer Zuversicht ins neue Jahr. Fast neun von zehn Befragten erwarten, dass 2018 besser wird als 2017. Allerdings betrachten sie die Lage der Welt mehrheitlich sehr kritisch. Doch was bringt das kommende Jahr? Der TV blickt schon mal voraus und sagt Ihnen, was 2018 wichtig wird:

Wann bekommt Deutschland eine neue Regierung? Das hat es in den 70 Jahren der Bundesrepublik noch nicht gegeben: Nach der Bundestagswahl im September gibt es noch immer keine neue Bundesregierung. Die Verhandlungen zwischen den Unionsparteien, Grünen und FDP sind geplatzt.

Inzwischen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf einen Fahrplan verständigt. Bis zum 12. Januar wollen sie ihre Sondierungen für eine schwarz-rote Regierung beendet haben. Ausgang offen. Falls es zu einer Einigung kommt, hätte Deutschland frühestens im März eine neue Regierung.

Wer sind die besten Wintersportler? Diese Frage wird vom 9. bis 25. Februar bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) beantwortet werden. Mit 95 teilnehmenden Nationen werden es die größten Spiele der Geschichte.

Wird Deutschland wieder Fußball-Weltmeister? Der sportliche Höhepunkt für Fußballfans ist die Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland. Deutschland nimmt als Titelverteidiger teil mit dem Ziel, den Pokal wieder mit nach Hause zu nehmen. Das erste Spiel von Jogis Jungs ist am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko.

Die kleine Tour kommt nach Trier: Der sportliche Höhepunkt in Trier wird in diesem Jahr die Deutschland-Tour sein. Die Stadt wird Etappenziel des viertägigen Radrennens vom 23. bis 26. August quer durch Deutschland sein. Ein kleiner Ersatz dafür, dass es in diesem Jahr nicht geklappt hat mit der Durchfahrt der Tour de France durch Trier.

Wie viele Menschen lockt Marx? Das kulturelle und gesellschaftliche Top-Ereignis in Trier und der gesamten Region wird zweifelsohne die große Karl-Marx-Ausstellung vom 5. Mai bis 21. Oktober im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum. Hinzu kommen Vorträge, Führungen und weitere Veranstaltungen. Mehrere Zehntausend Besucher werden zu der Schau anlässlich des 200. Geburtstags des in Trier geborenen Marx erwartet – darunter viele Chinesen.

Was ist los bei Königs? Fans des britischen Königshauses kommen im nächsten Jahr voll auf ihre Kosten. Im April erwarten Herzogin Kate und Prinz William ihr drittes Kind. Einen Monat später, am 19. Mai, heiratet Prinz Harry die Schauspielerin Rachel Meghan Markle (36). Die Hochzeit wird zum Großereignis in London. Längst sind alle Hotels in der britischen Hauptstadt für den Tag ausgebucht.

Apropos ausgebucht: In diesen Tagen planen viele Menschen ihren Urlaub fürs kommende Jahr. Um möglichst lange arbeitsfrei zu haben, ohne dafür viele Urlaubstage zu opfern, bieten sich sogenannte Brückentage vor oder nach Feiertagen an. Neben den bekannten „Brücken“ nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam bieten sich der Tag der Arbeit (Dienstag, 1. Mai) und der Tag der Deutschen Einheit (Mittwoch, 3. Oktober) für verlängerte Wochenenden an.