später lesen Beruf Ein Tag, um der Polizei „Danke“ für ihre Arbeit zu sagen FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Verein „Keine Gewalt gegen Polizisten“ in der Großregion Trier veranstaltete den jährlichen Danke-Polizei-Tag an der Hochschule der Polizei und der Polizeiwache Hahn. An diesem Tag werden, neben Plakat- und Postkartenaktionen, in persönlichen Besuchen Anerkennung und Dank für die geleistete Polizeiarbeit ausgedrückt.