Bloß nicht wegrennen Der Wolf ist zurück - Was tun, wenn er vor einem steht?

Der Wolf ist zurück in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz. Seit Mai ist es bewiesene Tatsache, dass sich (mindestens) ein Wolf in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach aufhält. Gesichert ist, dass es in Rheinland-Pfalz zwei Territorien gibt, in denen die Tiere leben: Zum einen handelt es sich dabei um das Gebiet des grenzüberschreitenden Leuscheider Rudels im Westerwald, das sich überwiegend in den beiden Landkreisen Neuwied und Altenkirchen auf Seiten von Rheinland-Pfalz aufhalten soll. Zum anderen ist ein Wolf im Raum Hachenburg nachgewiesen.