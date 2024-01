Auszeichnung JTI, einer der besten Arbeitgeber

JTI (Japan Tobacco International) Germany gehört zum elften Mal in Folge zu Deutschlands besten Arbeitgebern: Das hat das Top Employers Institute nun mitgeteilt. Damit lobt das seit mehr als 30 Jahren tätige Institut den größten Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland in Bereichen wie digitalen Prozessen, Arbeitsumfeld, Personalstrategie, Führungsstil und Entwicklungsförderung. JTI gehört damit zu rund 2000 Top Arbeitgebern in 121 Regionen und Ländern.