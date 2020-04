Kostenpflichtiger Inhalt: Katholische Kirche : Desinfektionsmittel statt Weihwasser - Wann und wie es wieder Gottesdienste gibt

Der Trierer Dom Foto: Bettina Leuchtenberg, Museumsstadt Trier

Trier Die Hürden für die demnächst wieder möglichen Gottesdienste liegen hoch. Und manchen schrecken die Auflagen, die wegen Corona herrschen, ab.

Wenn es nach dem Willen des Trierer Generalvikariats geht, wird es ab dem kommenden Wochenende bistumsweit wieder Gottesdienste geben – anderthalb Monate, nachdem die öffentlichen Messen wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie im März ausgesetzt worden waren.

Doch von einem „normalen“ Gottesdienst in Vor-Corona-Zeiten werden die Feiern weit entfernt sein. In einem diese Woche veröffentlichten sechseitigen Papier des Trierer Generalvikars Ulrich Graf von Plettenberg ist haarklein festgelegt, welche Auflagen und Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Gottesdienst überhaupt stattfinden kann. Auf einen einfachen Nenner gebracht: Die Hürden liegen hoch, und längst nicht jede Pfarrei wird in der Lage sein, sie zu erfüllen.

Wo die Kirche im Dorf nicht groß genug ist, wird es auf absehbare Zeit weiter keine Gottesdienste geben können. Denn eine Voraussetzung ist, dass die Kirche Seitengänge und auch mehrere Portale hat, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Die sind kurioserweise davon abhängig, ob jemand im rheinland-pfälzischen Teil des Bistums in die Kirche geht oder im saarländischen Teil. In Rheinland-Pfalz müssen die Verantwortlichen mit zehn Quadratmeter pro Person planen und einem Mindestabstand von anderthalb Metern, im Saarland dagegen sind nur zwei Meter Abstand vorgeschrieben.

Evangelische Kirche Presbyter entscheiden Für die Evangelische Kirche im Rheinland und damit auch für den zu ihr gehörenden Evangelischen Kirchenkreis Trier gibt es die „Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von künftigen Gottesdiensten“. Dieses von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in enger Abstimmung mit den Landeskirchen erstellte Papier ist am letzten Freitag Thema bei dem Gespräch der Vertreter der Kirchen mit dem Bundesinnenministerium gewesen und auch durch das Robert-Koch-Institut geprüft worden. Die Eckpunkte liegen den Kirchengemeinden seit kurzem vor – damit diese ihre jeweilige Entscheidung über die mögliche Organisation künftiger Gottesdienste mit physischer Präsenz in Kirchengebäuden vorbereiten können. Es bleibt jedoch in jedem Fall das für den 30. April 2020 angesetzte Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie die für das Land Rheinland-Pfalz bzw. für die Kommunen danach geltenden Bestimmungen abzuwarten. Wann wieder Gottesdienste mit physischer Präsenz der Gemeindemitglieder gefeiert werden können, ist im Einzelfall sehr gründlich abzuwägen, der Gesundheitsschutz muss oberste Priorität haben. In der Evangelischen Kirche im Rheinland sind die Presbyterien für die Durchführung von Gottesdiensten in ihrer Gemeinde zuständig. Die staatlichen Vorgaben sowie die der zuständigen Kommunen gilt es zu beachten, letztere sollten darüber hinaus über eine mögliche Wiederaufnahme von Gottesdiensten informiert werden.

Einen kleinen Trick, um die vorgeschriebenen Seitengänge und mehrere Türen in den Kirchen zu umgehen, gibt es immerhin. Bei den im Papier des Bistums ausdrücklich erwähnten Gottesdiensten im Freien muss darauf nicht geachtet werden.

Dafür dürften einige Vorschriften bei künftigen „Inhouse-Gottesdiensten“ einige Gläubige eher abschrecken. Wer eine Messe besuchen möchte, muss sich zuvor im Pfarrbüro anmelden. Ansonsten wird ihm der Zutritt zur Kirche verwehrt. Vorgeschrieben sind während der Messen auch Gesichtsmasken. Nur Priester und Lektor dürfen darauf verzichten.

Die Weihwasserbecken an den Eingängen bleiben leer, statt dessen soll Handdesinfektionsmittel bereitgestellt werden. Auf Gesang soll weitgehend verzichtet werden, da lautes Sprechen und Singen zur verstärkten Abscheidung von potenziell infektiösen Tröpfchen führe, wie es auch in einem Rahmenplan mehrerer Religionsgemeinschaften heißt. Verzichtet wird auch auf die gewohnte Kollekte, bei der die Sammelkörbchen durch die Reihen wandern. Statt dessen sollen die Körbe an den Eingängen aufgestellt werden. Und auch den sogenannten Friedensgruß wird es nach dem von Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg veröffentlichten Schutzkonzept vorerst nicht mehr geben.

Die Kommunion wird weiter ausgeteilt – allerdings gibt es keine Mundkommunion, und das gewohnte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfällt wegen der Nähe von Priester und Gläubigen ebenfalls.

Die Reaktionen auf die so ähnlich auch in anderen Bistümern und von anderen Religionsgemeinschaften verabschiedeten Vorgaben fallen unterschiedlich aus. Der Trierer Bistumspriester Clemens Grünebach glaubt, dass sich der Zulauf zu den Gottesdiensten wegen der strikten Auflagen in Grenzen halten werde. Die großen, festlichen Gottesdienste werde es vorerst nicht geben, sagte der designierte Leitende Pfarrer., der auch Mitglied der Priestervereinigung Plattform P ist. Grünebach begrüßt, dass in Zukunft wieder Beerdigungsmessen gefeiert werden könnten – wenn auch unter strengen Auflagen. Ein würdevoller Abschied Verstorbener sei jetzt wieder eher möglich, zumal auch mehr Angehörige auf dem Friedhof zugelassen seien.

Der Sprecher der bistumskritischen Initiative Kirchengemeinde vor Ort, Harald Cronauer, sprach sich dagegen aus, Gottesdienste in Kirchen ohne Seitengänge nicht zuzulassen. Mittelschiffe könnten auch sehr breit sein, sagte Cronauer, zudem könne ja eine Seite nach der anderen zur Kommunion oder zum Ausgang gehen.

Der Diözesan-Sprecher von Wir sind Kirche, Hanspeter Schladt, bezeichnete die Voranmeldung zu den Gottesdiensten als „sehr umständlich und völlig unsinnig“. Zudem würde man aus hygienischen Gründen besser auf de Austeilung der Kommunion verzichten. Der Vorsitzende des Katholikenrats, Manfred Thesing, sagte, es sei gut, „dass wir wieder Gemeinschaft in der Kirche, in der wir beheimatet sind, feiern können“. Andererseits hätten die Menschen in den letzten Wochen auch neue Formen für sich und ihr Glaubensleben entdeckt.

Triers Bischof Stephan Ackermann spricht in einem Brief an alle Hauptamtlichen und Räte davon, dass man „noch weit entfernt von den gewohnten und unbeschwerten Gottesdiensten“ sei. Wie andere auch stelle er sich die Frage, ob man die Gläubigen mit all den Vorsichtsmaßnahmen nicht eher abschrecke und ob unter diesen Voraussetzungen überhaupt ein würdiger Gottesdienst stattfinden könne.