Details zum ersten Coronavirus-Fall in Trier bekannt (Video)

Trier Der erste Coronavirus-Fall in Trier ist bestätigt. Nachdem zunächst Unklarheit über die Umstände herrschte, hat die Stadt nun informiert. Unter anderem war der Infizierte am Samstag auf einer Feier mit 15 Kontaktpersonen.

Auch in Trier gibt es den ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Das teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit. Nachdem zunächst unklar war, um wen es sich handelt und wie die Hintergründe der Erkrankung sind, hat die Stadt nun auf einer Pressekonferenz informiert.

Bei dem Mann handele es sich um einen 46-jährigen Luxemburg-Pendler aus Trier. Er habe eine 34-Jährige Ehefrau, die in Trier arbeitet, und ein dreijähriges Kind.

Das Kind des Paares sei nach der Infektion nicht in der Kita gewesen. Die Frau habe zu Hause gearbeitet und habe den Betrieb nur kurz besucht. Der Mann habe Abstand von den Mitarbeitern der Praxis gehalten und sei der erste Patient in der Praxis gewesen, so Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamts Trier. Die Praxis werde vorsorglich geschlossen. Die Abstriche, die von den Kontaktpersonen gemacht wurden, seien noch nicht ausgewertet.