Kriminalität : Deutlich mehr Straftaten in der Region Trier

Foto: TV/Klaus Kimmling

Exklusiv Trier Die Zahl der Straftaten in der Region Trier ist nach Informationen von volksfreund.de im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent gestiegen. Die offiziellen Zahlen will Polizeipräsident Rudolf Berg am Nachmittag bekanntgeben.

Die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Trierer Polizeipräsidiums ist im vergangenen Jahr um 1800 auf 32.400 Fälle gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 5,9 Prozent, wie aus den volksfreund.de vorliegenden Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Landesweit ging die Zahl der Straftaten dagegen leicht zurück.

Als Grund für den relativ starken Anstieg in der Region Trier gelten die Zunahmen bei Sachbeschädigungen (plus 19,8 Prozent) und Rauschgiftdelikten (plus 12,1 Prozent).

Verstärkte Kontrollmaßnahmen in öffentlichen Parkanlagen und daraus resultierende Festnahmen mehrerer Beschuldigter hätten allein zu über 200 Verfahren im Bereich der Polizeiinspektion Trier geführt, heißt es in dem Bericht. Die Beschuldigten seien hierbei ausschließlich Zuwanderer gewesen, was den Anstieg die Delikte des unerlaubten Handels mit und Schmuggels von Cannabisprodukten im Bereich der Zuwandererkriminalität erkläre.

Darüber hinaus habe es in der Region Trier deutlich mehr Betrugsdelikte als im Vorjahr gegeben. Diese Zunahme ist insbesondere auf zwei Verfahren zurückzuführen. In einem Verfahren habe der Sozialdienstmitarbeiter einer Justizvollzugsanstalt die Insassen bei der Warenbestellung über den tatsächlichen Kaufpreis getäuscht, indem er nicht vorhandene Mehrpreise und Versandkosten dazugerechnet habe. In einem weiteren Verfahren des Warenbetrugs hätten zwei Verdächtige in über 100 Fällen auf unterschiedlichen Internetplattformen Waren verkauft, diese jedoch trotz Bezahlung nicht verschickt.