Glasfaserausbau in Rheinland-Pfalz : So will Deutsche Glasfaser Hunderttausende Haushalte mit schnellem Netz ausstatten

Beim Ausbau werden Glasfaserkabel unter die Erde verlegt. Foto: dpa/Armin Weigel

Mainz Mehr Haushalte in Rheinland-Pfalz sollen schnelles Internet erhalten. Das haben das Digitalisierungsministerium und der Anbieter Deutsche Glasfaser am Mittwoch bekanntgegeben. Insbesondere in ländlichen Gebieten jenseits der Ballungszentren könnten Tausende profitieren.