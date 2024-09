Aktion zum 3. Oktober „Deutschland singt und klingt“: Singen für Frieden, Hoffnung und Freiheit in der Region Trier

Am 3. Oktober 2023 wurden an mehr als 200 Orten in Deutschland Lieder als Zeichen der Hoffnung und Dankbarkeit gesungen. Wer nicht vor Ort dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, den Live-Stream zu nutzen, zu sehen, zu hören und mitzusingen. Auch am 3. Oktober 2024, dem Tag der Deutschen Einheit, werden wieder offene Singen und Konzerte im ganzen Land stattfinden. Chöre, Musikgruppen und alle, die Freude am Singen haben, sind eingeladen, sich zu beteiligen. Dazu rufen die Initiatoren der Aktion – ein bürgerliches Netzwerk von Politikern, Theologen sowie Verantwortungsträgern aus Kultur und Gesellschaft – auf.