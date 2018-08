Wir tickern LIVE von der Deutschland Tour in der Region

Nicht auf den Weg durch die Eifel machen wird sich Top-Sprinter Marcel Kittel, der auf der 1. Etappe Beschwerden hatte - und der aus der Tour ausgestiegen ist. "Es ist frustrierend und unheimlich enttäuschend, die Deutschland Tour auf diesem Weg verlassen zu müssen", sagte Kittel.

22 Teams aus 13 Ländern mit jeweils 6 Fahrern sind dabei. Heute läuft die zweite Etappe von Bonn nach Trier über 196 Kilometer. Wenn die Fahrer am Nachmittag in Trier ankommen, haben sie die Eifel in den Beinen.

Der Zeitplan für heute: Naurath 14.30 Uhr, Thomm 14.42 Uhr, Korlingen 14.59 Uhr. In der Herzogenbuscher Straße in Trier kommt das Feld laut Plan um 15.10 Uhr an und startet dann zur Trierer Extrarunde über den Petrisberg. Der Zieleinlauf folgt dann um 15.30 Uhr.