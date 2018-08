Unglaubliches Finish! - Maximilian Schachmann gewinnt in Trier 2. Etappe der Deutschland Tour

In einem faszinierenden Zielsprint auf der Herzogenbuscher Straße in Trier lag er ganz knapp vor dem Slowenen Matej Mohorič. Dritter wurde der Niederländer Tom Dumoulin.

22 Teams aus 13 Ländern mit jeweils 6 Fahrern sind dabei. Heute lief die zweite Etappe von Bonn nach Trier über 196 Kilometer. Als die Fahrer am Nachmittag in Trier ankamen, hatten sie also quasi die Eifel in den Beinen.