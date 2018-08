Deutschland-Tour lockt Tausende Radsportfans in die Region

Der aktuelle Tour-de-France-Sieger und andere Stars begeistern bei ihrer Etappenfahrt durch die Eifel und entlang der Mosel nach Trier. Straßensperrungen sorgen für Kritik. Von Rolf Seydewitz

Die Region Trier ist für rund 24 Stunden das Radsport-Mekka der Republik. Mehrere Tausend Zuschauer verfolgten am Freitagnachmittag die letzten Kilometer des 130 Profis starken Fahrerfeldes der Deutschland-Tour durch die Trierer Innenstadt. Besonders anspruchsvoll war wenige Kilometer vor dem Ziel noch einmal der Anstieg zum 258 Meter hohen Petrisberg.

Am Ende konnte der deutsche Zeitfahrspezialist Maximilian Schachmann das Rennen knapp für sich entscheiden. Der Berliner vom Team Quick-Step setzte sich im Endspurt gegen den Slowenen Matej Mohoric durch und übernahm auch die Gesamtführung. „Die letzten fünf Kilometer waren ganz schön hart“, meinte der 24-Jährige nach der Zielankunft an der Trierer Arena.

Aber auch so galt die 196 Kilometer lange Strecke von Bonn nach Trier als Königsetappe der viertägigen Tour. Vier Bergwertungen – alle in der Region Trier zwischen Klausen und Korlingen – hatten die Radprofis zu meistern; und das bei idealen Bedingungen.

Im Vorfeld war von einigen Trierer Anliegern und Geschäftsleuten Kritik geäußert worden wegen der zahlreichen Umleitungen und Sperrungen in der Innenstadt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aber am Freitag aus – wohl auch, weil frühzeitig und umfassend über die Einschränkungen informiert worden war.

Für die Eifel-Mosel-Hunsrück-Region war die live im Fernsehen übertragene Etappe beste Werbung. Die Kommentatoren schwärmten mehrfach von den „tollen Luftaufnahmen einer wunderschönen Ecke Deutschlands“. Auch Radfahr-Legende Jens Voigt geriet ins Schwärmen: „Du könntest hier Wochen verbringen und jeden Tag etwas Neues entdecken“, meinte Co-Kommentator Voigt.

Die Etappenorte mussten für die Auswahl an den Veranstalter eine Art Antrittsgebühr bezahlen. Wie hoch die im Fall der Stadt Trier war, wollte Sprecher Michael Schmitz nicht sagen. Allerdings würde der städtische Haushalt nicht belastet, weil der städtische Anteil durch Sponsoren gedeckt werde, sagte Schmitz unserer Zeitung. Insider schätzen die Kosten für die Stadt auf etwa 150 000 Euro.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach von einem „fröhlichen Radfahrfest“. Die Stadt habe wieder gezeigt, dass sie derartige Großveranstaltungen stemmen könne. Leibe dankte besonders den über 200 ehrenamtlichen Helfern.

Ein Teil von ihnen ist auch am Samstag noch einmal im Einsatz. Um 11.55 Uhr startet an der Porta Nigra die dritte Etappe. Sie führt durch die Trierer Innenstadt über Konz, Kanzem, Saarburg und Serrig weiter ins saarländische Merzig. Die Deutschland-Tour endet am Sonntag in Stuttgart.