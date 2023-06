Hier dreht sich alles um Spießbraten Männer am Spieß: Deutschlands ältester Spießbratenclub

Heute gebe es zwei Arten: Der Idarer Braten – meist aus Schweinekamm – werde als dickeres Stück Fleisch auf dem Schwenkrost gegrillt. Und der Obersteiner Spießbraten werde als Rollbraten am Spieß gedreht. Clubs oder Vereine rund um den Braten gebe es aber in Idar-Oberstein nicht. Es gebe aber viele Restaurants, die ihn zubereiteten: etwa die Flugplatz-Gaststätte, in der Piloten den Spießbraten sogar per Funk bestellen könnten, wenn sie aus der Luft anreisen.