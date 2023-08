49-Euro-Ticket Deutschlandticket sorgt für volle Züge in der Region – und weniger Einnahmen im Nahverkehr

Insgesamt elf Millionen Mal wurde das Deutschlandticket bislang verkauft. Seit Mai kann mit dem 49 Euro teuren Ticket bundesweit der Nahverkehr genutzt werden. Und das offenbar mit Erfolg – auch in der Region: Es sei ein deutlicher Anstieg der Nutzung in den Zügen in der Region zu erkennen, sagt Thorsten Müller, Direktor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord. Vor allem die Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz sei sehr beliebt.