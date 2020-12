Konzert in Wittlich : Didi und Konsorten an der Lieser: „Alexa, hol Bier!“

Didi Könen und seine Konsorten wissen, wie sie die Wittlicher in Stimmung bringen. Foto: Christina Bents

Wittlich Didi und Konsorten haben beim Event Sommer der Stadt Wittlich an den Lieserterrassen ein Konzert gegeben. Seit 30 Jahren begeistern sie mit selbstgeschriebenen Texten, in Hochdeutsch und Platt. Das war auch an der Lieser so.

„Süßer Vogel Jugend flieg“, so einer der ersten Titel, die Didi Könen und seine Band in Wittlich spielten. Sie sind zwar schon seit einigen Jahrzehnten auf der Bühne, aber mit ihrem musikalischen Elan können sie es problemlos mit Jüngeren aufnehmen. Vor allem ihre Texte machen es aus. Didi und Konsorten sind sehr gute Beobachter und fassen das, was ihnen auffällt in ihre Liedzeilen. So finden sich die Zuhörer wieder, vor allem wenn sie aus Wittlich und Umgebung sind. Da wird im Stück „Von da, wo ich komme“, beispielsweise gesungen: „Freitags isst man hier kein Fleisch, …. hier wo man schwarz baut und wählt.“ Bei dem Stück „Sommer in Wittlich“, leben die Wittlicher Originale wie Hinke Helmuth oder Mario aus der Eisbude wieder auf und Theisens Frittenbude bekommt eine kleine Hommage. Das einfache Leben wird mit dem Wittlicher Schampus, also „Viez-Sprudel“ beschrieben.

Unter den Besuchern an den Lieserterrassen waren Fans, die die Band seit vielen Jahren kennen und textsicher mitsingen konnten oder am Ende eines Stückes laut klatschten und jubelten. Schon nach den ersten Liedern begannen einige mit zu wippen, mit dem Fuß oder gleich dem ganzen Oberkörper. Nach Einbruch der Dunkelheit haben sich einige an den Rand gestellt, damit sie sich besser zur Musik bewegen konnten.