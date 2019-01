später lesen Musik A-Cappella-Quartett und der Junge Chor Marienburg geben gemeinsames Konzert FOTO: TV / Chor Marienburg FOTO: TV / Chor Marienburg Teilen

(red) Die A-Cappella-Formation „nimm 4“ aus Traben-Trarbach und der „Junge Chor“ Marienburg sind gemeinsam am Samstag, 12. Januar, ab 20.30 Uhr in der Kirche der Jugend Marienburg in Zell zu hören.