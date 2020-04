Region Hier findet ihr die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infektionen aus der Region zusammengefasst. Im Kreis Vulkaneifel gibt es zwei neue Fälle. Wie es in den anderen Kreisen aussieht, lest ihr hier.

Zwei weitere bestätigte Corona-Fälle meldet der Landkreis Vulkaneifel. Die Zahl der bisher positiv getesteten COVID-19 Fälle steigt damit auf insgesamt 104 an – davon sind 43 Menschen aktuell erkrankt, von denen derzeit vier Personen stationär behandelt werden (drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung im Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth in Gerolstein, eine weitere Person im Krankenhaus Maria Hilf in Daun).