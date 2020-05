Arbeitsmarkt : Wirtschaft pocht auf Zeitplan für weitere Lockerungen

Berlin/Mainz/Trier Die Kurzarbeit springt auf Rekordhoch, der Stellenmarkt bricht ein, die Arbeitslosigkeit steigt. Die regionalen Betriebe wünschen sich deshalb mehr als die neuen Lockerungen.

Dass die Branche lahmgelegt sei, wirke sich auf die Wirtschaft in der kompletten Region aus. Die Kammer schätzt die Umsatzverluste für Eifel, Mosel und Hunsrück schon allein wegen entgangener Übernachtungen seit Mitte März auf rund 100 Millionen Euro. Der Tourismusexperte findet, es brauche ein Gesamtkonzept, das neben Gastronomie und Hotels auch Campingbetriebe, Ferienparks, Wohnmobilstellplätze, die Flussschifffahrt, kulturelle Angebote und ähnliches einschließe.

Für die Handwerkskammer Trier sieht Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf einen Lichtstreifen am Horizont. „Dass die Wirtschaft jetzt wieder in Schwung kommt, ist für die Betriebe überlebenswichtig. Wir freuen uns daher über die Lockerungen – aktuell über die gute Nachricht, dass nun auch die Friseursalons wieder öffnen dürfen. Jetzt kämpfen wir weiter dafür, dass auch Kosmetiker und Fußpfleger wieder arbeiten dürfen!“

Der Lockdown hat die aktuellen Arbeitslosenzahlen stark durchgerüttelt. Die Arbeitslosigkeit ist im April um 0,5 Prozentpunkte auf nun 4,1 Prozent gestiegen. Waren im März noch 10 391 Menschen in der Region auf Jobsuche, sind es nach den jüngsten Zahlen 11 963.

Doch viel dramatischer ist die Entwicklung bei der Kurzarbeit. Seit März haben 5051 Unternehmen – das ist mehr als jedes dritte Unternehmen in der Region – für insgesamt 53 116 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet.

„Einen so sprunghaften und massiven Anstieg von Kurzarbeit gab es selbst in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 nicht,“ sagt Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Arbeitsagentur. Damals mussten zum Höhepunkt der Krise knapp 400 Betriebe in der Region auf Kurzarbeit zurückgreifen.