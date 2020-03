Gesundheit : Verdachtsfälle und Hamsterkäufe

Auch in einigen Supermärkten der Region - wie hier in Saarburg - waren am Wochenende einige Regale leergekauft. Aus Angst vor dem Corona-Virus kommt es vereinzelt zu Hamsterkäufen. Foto: Bernd Wientjes

Trier Die Ausbreitung des Corona-Virus sorgt auch in der Region für Verunsicherung. Am Wochenende gab es Aufsehen wegen einiger Verdachtsfälle in Trier.

Gerade als Triers Oberbürgermeister bei der Diskussion über die ärztliche Versorgung (siehe Text unten) beginnt, über die Situation in seiner Stadt zu reden, klingelt sein Handy. Das sei sein Feuerwehrchef, sagt er beim Blick aufs Display und geht zur Seite, um zu telefonieren. „Ist bestimmt der erste Corona-Fall“, ist aus dem Gemurmel der Zuhörer in der Trierer Bezirksärztekammer zu vernehmen. Leibe fährt zwar in seinem Vortrag fort, doch als er dem ebenfalls anwesenden ärztlichen Direktor des Trierer Mutterhauses, Christian Sprenger, rät, in seiner Klinik anzurufen, ist allen an diesem Samstagmorgen klar, dass es vermutlich wirklich um den neuartigen Virus geht. Immer wieder setzen sich Leibe und Sprenger im Lauf der Veranstaltung zusammen, verlassen kurz den Saal.

Es gebe bei einer Familie aus Italien den Verdacht, dass sie sich mit Corona infiziert hätte, sagt Sprenger kurz darauf unserer Zeitung. Im Lauf des Tages sollen sie mit Krankenwagen zum Mutterhaus gebracht werden, um dort auf den Virus getestet zu werden. Das sei nichts Ungewöhnliches, sagt Sprenger. In den vergangenen Tagen habe es fast täglich bei Patienten Tests auf das Corona-Virus gegeben.

Extra Verstärkt auf Hygiene achten (wie) Das Trierer Gesundheitsamt rät nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Grippe verstärkt auf Hygiene-Maßnahmen wie Händewaschen und in die Armbeuge husten zu achten. Bei fieberhaften, grippeähnlichen Erkrankungen, bei denen ärztliche Hilfe nötig sei, sollte vorher in der Praxis oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen werden. In der ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale in Trier werden Patienten mit Corona-Verdacht an die naheliegende Notaufnahme des Trierer Mutterhauses verwiesen.

Die italienische Familie war aus dem als Risikogebiet geltenden Mailand nach Trier gekommen. Laut dem Sprecher der Stadt Trier, Michael Schmitz, wurde sie dort bereits untersucht. Nach den derzeit in Deutschland geltenden Vorschriften würden Personen aus solchen Risikogebieten auf Corona getestet. Gegen Mittag ist die Familie dann zur Notaufnahme des Mutterhauses gebracht worden. In den Krankenwagen wurden die Familienmitglieder per Mundabstrich getestet. Bis das Ergebnis der Untersuchung vorliegt – vermutlich am Montag – befinde sich die Familie in Heim-Quarantäne. Mit fast 1000 Infizierten verzeichnet Italien den größten Corona-Ausbruch in Europa.

Bereits vor Fastnacht habe es in Trier einige Verdachtsfälle gegeben, sagt Schmitz. Die Betroffenen seien in Arztpraxen getestet worden, ein positiver Nachweis auf Corona habe es bislang in Trier noch nicht gegeben. Zumeist habe es sich um Grippe oder Erkältung gehandelt. Allein von Freitag auf Samstag seien über 20 bestätigte Infektionen mit dem Influenza-(Grippe)-Virus beim Gesundheitsamt Trier eingegangen.

Auch in den anderen Teilen der Region hat es einige Corona-Verdachtsfälle in den vergangenen Tagen gegeben.

Drei weitere Fälle mit grippeähnlichen Symptomen sind am Samstag laut Mitteilung von Schmitz auch aus einer Trierer Gemeinschaftseinrichtung gemeldet worden. Die Betroffenen seien direkt beim Gesundheitsamt untersucht worden. Bei einem habe in einem Schnelltest eine Virusgrippe nachgewiesen werden können. Keiner der Betroffenen habe eine Verbindung zu einem aktuell vom für die Gesundheitsüberwachung zuständigen Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet gehabt. Daher gehe das Gesundheitsamt bei den Personen aus der Gemeinschaftseinrichtung nicht von einer Coronavirusinfektion aus. Am Samstag wird auch bekannt, dass im Trierer Brüderkrankenhaus ein Patient wegen Corona-Verdacht liegt. Am Abend teilt Klinik-Sprecherin Anne Britten mit, dass sich auch bei ihm der Verdacht nicht bestätigt hat.

Es bestehe kein Grund zur Panik, teilt die Stadt Trier am Samstagabend per Kurznachrichtendienst Twitter. „Nerven behalten“, rät auch der Vorsitzende der Landesärztekammer, Günther Matheis. Er habe keine Angst vor der Ausbreitung des Corona-Virus, sagte er unserer Zeitung. „Wir sind gut gerüstet.“ Ärzte und Gesundheitsämter seien entsprechend sensibilisiert. Matheis geht davon aus, dass, ähnlich wie bei der Grippe, sich die Verbreitung des neuartigen Virus mit wärmeren Temperaturen verlangsame. In ein paar Wochen sei Corona vermutlich kein großes Thema mehr, sagt der Trierer Chirurg.

Doch derzeit sorgt der sich von China aus über die Welt verbreitende Virus in großen Teilen der Bevölkerung für Sorge, teilweise auch Angst. Das macht sich auch in Supermärkten der Region bemerkbar. Dort waren am Samstag einige Regale leergekauft, etwa bei Nudeln oder anderen haltbaren Produkten. Ebenso waren Desinfektionsmittel vielerorts ausverkauft. Der Discounter Lidl hatte bereits am Freitag in einigen Regionen und Filialen „deutlich erhöhte Abverkäufe“ verzeichnet, beispielsweise bei Konserven und Nudeln. Auch Aldi Süd hatte von einer verstärkten Nachfrage berichtet. Der Discounter Kaufland hatte eingeräumt: „Bei stark nachgefragten Produkten kann es kurzfristig zu Engpässen kommen.“