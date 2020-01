Entsorgung: Die Biotonne kommt wohl wieder – doch für wie lange?

Trier Im Vulkaneifelkreis wurde die Biotonne nach fast 20 Jahren gerade abgeschafft. Doch die Kritiker werden lauter, auch am Landrat. Wahrscheinlich kommt die braune Tonne nun bald wieder – aber für wie lange?

Aber geht das überhaupt? Kann der Vulkaneifelkreis als Mitglied des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) in diesem Punkt einfach einen Alleingang fahren? Haben nicht die ART-Verantwortlichen unlängst noch darauf hingewiesen, dass bis Ende 2025 alle Leistungen und Gebühren in den vier regionalen Kreisen und der Stadt Trier angeglichen werden müssen? So laute jedenfalls die Vorgabe der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD für den Zweckverband, sagte vergangene Woche ART-Direktor Maximilian Monzel.

Das bestätigt eine Behördensprecherin auch auf Anfrage unserer Zeitung. Eigentlich hätten die gleichen Leistungen und gleichen Gebühren demnach sogar schon vor vier Jahren gelten müssen. Doch wegen „der vielfältigen unterschiedlichen Voraussetzungen“ in den am Zweckverband beteiligten Kommunen habe man dem ART noch Aufschub gegeben bis zum Ende 2025, so ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol.

Bis zu diesem Zeitpunkt könne auch der Vulkaneifelkreis für seinen Bereich die Biotonne wieder einführen. Die Beschlusskompetenz hierfür liege beim Dauner Kreistag, stellt die Trierer Aufsichtsbehörde klar. Das dürfte in den Ohren der Vulkaneifeler Tonnenbefürworter wie Musik klingen. Ein Alleingang ist also möglich. Aber was ist nach dem 31. Dezember 2025? Was, wenn die Vulkaneifeler dann zwar ihre Tonne wieder haben, die Bevölkerung im restlichen ART-Gebiet aber ziemlich zufrieden ist mit der Biotüte und dem Bringsystem? In dem Punkt will sich auch die Aufsichtsbehörde sicherheitshalber nicht festlegen. Ob nach dem Stichtag „bestimmte örtliche Gegebenheiten ein Abweichen in der Sache zulassen könnten, müsste dann geklärt werden“, sagt die ADD-Sprecherin unserer Zeitung. Mit anderen Worten: Bis dahin fließt noch viel Wasser die Mosel hinunter.