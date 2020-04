Kostenpflichtiger Inhalt: Ab Montag : Was Sie über die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz wissen müssen

Geht mit gutem Beispiel voran: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) trägt eine Schutzmaske. Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier Die Bürger müssen Abstand halten und demnächst auch noch Masken tragen. Aber was passiert mit Verweigerern?

Nun also doch: Ab kommenden Montag wird es bundesweit eine Maskenpflicht geben. Nachdem einige Bundesländer in den zurückliegenden Tagen bereits vorgeprescht waren, gaben am Mittwoch auch die übrigen Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz und das Saarland, die bevorstehende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit bekannt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, ihr Ziel sei es gewesen, eine bundesweit einheitliche Regelung zu bekommen. Mit der Maskenpflicht soll die Gefahr verringert werden, unbeabsichtigt andere mit dem Coronavirus anzustecken.

Neben OP-Masken sind auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals, Tücher und sogenannte Buffs erlaubt. Malu Dreyer sagte, die Masken seien inzwischen an vielen Orten erhältlich, etwa Apotheken, Drogerien oder in kleinen Geschäften, die die Masken selbst produzierten.

EXTRA Ärztepräsident gegen Maskenpflicht Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hält nichts von einer bundesweiten Maskenpflicht. „Wer eine Maske trägt wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand“, “, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“. Bei unsachgemäßen Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man sich kaum infizieren. Montgomery erklärte weiter, eine Pflicht für Schals oder Tücher sei „lächerlich. Aber was will man gegen den Überbietungswettbewerb föderaler Landespolitiker mit rationalen Argumenten tun?“

Die Maskenpflicht sei zeitlich nicht befristet, sagte die Trierer SPD-Politikerin unserer Zeitung. Wie andere Hygienemaßnahmen, etwa das Abstandhalten oder regelmäßiges Händewaschen, sei sie vielmehr eine Voraussetzung, um weitere Lockerungen im Alltag zu ermöglichen. Sie habe da „vieles auf dem Zettel“. Als Beispiele nannte die rheinland-pfälzische Regierungschefin die Gastronomie oder Spielplätze.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, soll zunächst nur ermahnt werden. Aber natürlich werde mit den Nachbarländern auch über ein Bußgeld gesprochen, das – ähnlich wie bei Verstößen gegen die Abstandsregelung – verhängt werden könne. Einen konkreten Betrag nannte Dreyer am Mittwoch noch nicht.

In einigen Kommunen, die die Maskenpflicht bereits eingeführt haben, beispielsweise das thüringische Jena, werden Maskenverweigerer mit 50 Euro Bußgeld bestraft. Wer sich in Rheinland-Pfalz nicht an die Abstandsregelung hält, muss 150 Euro zahlen.

Dass nun auch Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht einführt, kommt etwas überraschend. In der Vergangenheit hatte sich Malu Dreyer mehrfach gegen eine allgemeine Maskenpflicht zur Eindämmung des Virus ausgesprochen. „Wir dürfen nicht suggerieren, dass der einfache Maskenschutz die Lösung des Problems ist. Das wäre das absolut falsche Signal“, lautet eines ihrer Argumente. Allerdings hatte Dreyer auch festgestellt, dass viele Menschen das Bedürfnis hätten, solche Schutzmasken zu tragen.

Auch innerhalb des Ampel-Bündnisses nahm der Druck zu. Am Dienstag sprach sich die Grünen-Fraktion für eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus. „Zusätzlich zum Einhalten der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln kann das dazu beitragen, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der neuerlichen Lockerungen nicht wieder ansteigt“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun.

Ähnlich argumentierten zuletzt auch die rheinland-pfälzischen Liberalen. Das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes könne dabei helfen, die Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, sagte Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer. Gerade im ÖPNV könnten die Mindestabstände zwischen den Fahrgästen nicht immer eingehalten werden. Gleiches gelte im Einzelfall auch für Geschäfte und den dortigen Kontakt mit Beschäftigten.

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer begrüßte, dass die Maskenpflicht parallel zu Lockerungen wie dem teilweise wieder beginnenden Schulunterricht eingeführt werde.

Dies sei klug und richtig. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Kathrin Anklam-Trapp, sprach von einem „alternativlosen Schritt“. Für alle, die sich im öffentlichen Raum bewegten, reichten einfache Mund-Nasen-Schutzmasken oder ähnliche Hilfsmittel wie Tücher und Schals aus, so die Expertin.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der sich – wie auch Politiker der AfD – in der Vergangenheit schon mehrfach für eine Maskenpflicht ausgesprochen hatte, nutzte die Erklärung Dreyers zu einem Seitenhieb auf die Regierungschefin. „Wie so oft hat es in Rheinland-Pfalz wieder etwas länger gedauert als in anderen Bundesländern“, meinte Baldauf.

Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken gibt es auch in anderen Ländern – oder es wird darüber diskutiert. In Luxemburg gilt sie seit vergangenem Montag an öffentlichen Orten, an denen zwei Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können. Das betrifft unter anderem das Einkaufen und die Nutzung von Bussen und Bahnen.

In Frankreich gibt es noch keine Maskenpflicht, dafür aber seit Mitte März strikte Ausgangsbeschränkungen. Auch in Italien gilt keine generelle Maskenpflicht. Seit Anfang April müssen aber die Menschen in der besonders betroffenen Region Lombardei Masken tragen, auch einige italienische Gemeinden haben eine Maskenpflicht eingeführt.